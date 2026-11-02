اليمين الإسرائيلي يصعّد حملاته لتشويه العرب بعد إنجاز الانتخابات

خبرني - لم يكن حصول القوائم العربية في الانتخابات الإسرائيلية على 19 مقعدا نجاحا غير مسبوق فحسب، بل فتح جبهة جديدة لاستهداف فلسطينيي الداخل، إذ تصاعدت هجمات اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف على الأحزاب العربية، وارتفع الخطاب المعادي داخل إسرائيل ضد المواطنين العرب إلى نسب غير مسبوقة.

ومع دخول معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل مرحلة المشاورات والتحالفات، تزايدت الهجمات على الأحزاب العربية، التي باتت أصواتها عاملا مؤثرا في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

نتنياهو يروج لوثيقة قديمة

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، معلومات مضللة عن القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس في إطار حملته لنزع الشرعية عنها.

وجاء ذلك عبر وثيقة قديمة نشرها نتنياهو، وتعود إلى عام 2002، إلا أنه قدّمها على أنها برنامج الحزب مرفقا إياها بعبارة: "هذا هو برنامج منصور عباس، يجب عدم تشكيل حكومة معه".

وتشمل الوثيقة ضمن بنودها "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية"، وإخلاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنح حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك الجولان السوري وجنوب لبنان".

ونشر الوثيقة أيضا الوزير عميحاي شيكلي، ويكي أدمكير من القناة الـ14، وحساب "ملوكاديم نيوز"، وهو منصة مرتبطة بحزب الليكود ويتابعها أكثر من 100 ألف شخص على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب جهات أخرى. وبلغ إجمالي الوصول المحتمل لهذه المنشورات ملايين الأشخاص عبر مختلف الشبكات، بحسب مبادرة "فيك ريبورتر" البحثية الإسرائيلية.

وأوضحت المبادرة التي تعني بكشف الأخبار الزائفة أن الحقيقة "هي أن الوثيقة المتداولة نُشرت عام 2002. ويظهر تاريخ نشرها بوضوح في الوثيقة الأصلية، لكن جرى اقتطاعه من المنشورات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي".

من جانبه، أكد زعيم القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، ما ساقته "فيك ريبورتر" في تقريرها، وكتب ردا على نتنياهو، "نتنياهو يعرف جيدا برنامج القائمة الموحدة ومطالبها، وهي منصوص عليها في وثيقة التفاهمات الموقعة بيننا عام 2019، وفي الوثائق الائتلافية لعام 2021".

وأضاف منصور عباس، "أدعو نتنياهو إلى نشر الوثيقتين، أو الموافقة على أن أنشرهما للجمهور. كفى يا أبو يائير، احترم اختيار الناخب. أخبارك الكاذبة كانت أكثر حنكة في السابق".

نجل نتنياهو يحرض ضد العرب

من جانبه، واصل يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، تحريضه على المواطنين العرب في إسرائيل، زاعما أنهم سينفذون هجوم 7 أكتوبر المقبل.

وكتب يائير نتنياهو، على حسابه بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، "السابع من أكتوبر المقبل سيأتي من عرب إسرائيل".

كما حذّر يائير من أن حكومة تضم اليسار والحريديم والأحزاب العربية ستكون المسمار الأخير، وسيقام حكم ذاتي عربي إسلامي في النقب والجليل، يتم ضمه إلى الدولة الفلسطينية التي سيقيمونها في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

الخطاب المعادي للعرب

وكشف تقرير إسرائيلي ارتفاعا في الخطاب المعادي للعرب الإسرائيليين بنسبة 428% على منصة إكس خلال يوم الانتخابات واليومين التاليين له.

وقالت دراسة أجرتها مبادرة "فيك ريبورتر البحثية الإسرائيلية" إنه في يوم الانتخابات واليومين التاليين له، ارتفع حجم الخطاب المعادي للمواطنين العرب بشكل حاد، وبلغ ذروته في 29 أكتوبر/تشرين الأول، مع تسجيل أكثر من 9 آلاف إشارة في يوم واحد.

وكشفت الدراسة أن الخطاب المعادي للعرب تضمن عبارات كراهية وتحريضا، إلى جانب نشر أكاذيب ونظريات مؤامرة بشأن تورط مواطنين عرب في عرقلة العملية الانتخابية، وحظيت المنشورات بملايين المشاهدات.

وأشارت "فيك ريبورتر" إلى تداول مزاعم بشأن "سرقة الانتخابات" دون تقديم أدلة، مع التشكيك بصورة شاملة في عملية التصويت داخل المجتمع العربي.

وأوضح التقرير أن منشورات عديدة ربطت بين مواطنين عرب وحركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين وهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب الدراسة.

وأورد التقرير تدوينة ليائير نجل نتنياهو يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول، زعم فيها أن جماعة الإخوان المسلمين ستسيطر قريبا على حكومة آيزنكوت وبينيت.



نتنياهو يتهم العرب بالتزوير

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، أن المكاسب القياسية التي حققتها الأحزاب العربية في الانتخابات نجمت جزئيا عن تزوير الانتخابات، دون تقديم أدلة.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة رايخمان، إيتان جيلبوا، إن هدف نتنياهو هو "نزع الشرعية عن أي تعاون بين العرب واليهود".

وقال أحمد الطيبي، أحد قادة "القائمة المشتركة" العربية، إن نتنياهو يشن حملة منسقة ومسمومة تهدف إلى تقويض نتائج الانتخابات.

ومنذ أواخر 2022، يقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وتسعى المعارضة إلى تمرير "قانون المتهم، وإلغاء قوانين قضائية أخرى"، تستهدف منع أي شخص وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية من تشكيل الحكومة، حتى لو لم تصدر بحقه إدانة.

ويُحاكم نتنياهو (76 عاما) بتهم فساد، بينها رشوة واحتيال وخيانة أمانة، تستوجب سجنه حال إدانته.

وعلى الرغم من أن الإقبال الواسع من الناخبين العرب يمثل رصيدا سياسيا مهما للمجتمع العربي داخل إسرائيل، فإن الانتقال من الإنجاز الانتخابي إلى التأثير الفعلي في تركيبة الحكومة، لا يزال محفوفا بالتعقيدات، فالمشهد السياسي الإسرائيلي يقف أمام مفترق طرق، وسط ضبابية بشأن هوية الحكومة المقبلة، وتباين مواقف المعسكرين المتنافسَين، في وقت يسعى بنيامين نتنياهو إلى إحباط أي مسعى لتشكيل حكومة بديلة تستند إلى الدعم العربي، من خلال تصعيد التحريض على المشاركة العربية في الانتخابات، والتشكيك في نزاهتها، بحسب موقع عرب 48.