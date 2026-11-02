حيل ذكية في بحث غوغل تساعدك على الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة

خبرني - يمتلك محرك البحث غوغل مجموعة من الأدوات والأوامر التي تتيح للمستخدمين التحكم في نتائج البحث وتضييق نطاقها، بدلا من قضاء وقت طويل في تصفح صفحات لا تتصل بما يبحثون عنه، وتساعد هذه الأدوات على الوصول إلى معلومات أكثر تحديدا، سواء كان الهدف العثور على دراسة علمية، أو البحث عن خبر في موقع إخباري، أو الوصول إلى ملف معين، أو التحقق من معلومات منشورة خلال فترة زمنية محددة.

وتوضح إرشادات غوغل الرسمية أن استخدام بعض الرموز والأوامر داخل مربع البحث يمكن أن يحسن دقة النتائج، كما تتيح المنصة خيارات البحث المتقدم لتصفية المعلومات بحسب معايير مختلفة.

1. البحث عن عبارة محددة باستخدام علامتي الاقتباس

إذا كنت تبحث عن جملة أو مصطلح محدد وتريد العثور على صفحات تتضمن الكلمات نفسها بالترتيب ذاته، يمكنك وضع العبارة بين علامتي اقتباس (مزدوجتين).

على سبيل المثال، عند كتابة: "تأثير الذكاء الاصطناعي في التعليم"، ستبحث غوغل عن الصفحات التي تتضمن هذه العبارة بصورة مطابقة، وهو أمر مفيد عند البحث عن اقتباس من تقرير، أو عنوان دراسة، أو تصريح لشخصية معينة.

وتشير غوغل إلى أن البحث باستخدام علامات الاقتباس يساعد في العثور على التطابقات النصية الدقيقة، لكنه قد يستبعد صفحات مفيدة تستخدم تعبيرات أو صياغات مختلفة.

2. استبعاد كلمات غير مرغوب فيها من نتائج البحث

تتيح علامة الناقص ( – ) استبعاد كلمة معينة من نتائج البحث، لتقليل ظهور المعلومات التي تتناول موضوعا مختلفا يحمل الاسم نفسه.

فمثلا، إذا كنت تبحث عن معلومات حول شركة آبل ولا تريد ظهور نتائج متعلقة بالفواكه، يمكنك كتابة "شركة آبل -فواكه" (Apple company -fruit). وتفيد هذه الحيلة عند البحث عن أسماء مشتركة بين شركات ومنتجات وأشخاص، أو عند محاولة استبعاد موضوع فرعي لا يرتبط باهتمامك.

3. البحث داخل موقع إلكتروني محدد

يساعد الأمر موقع (site) في حصر نتائج البحث داخل موقع إلكتروني أو نطاق معين، بدلا من البحث في جميع المواقع المتاحة.

على سبيل المثال، يمكن كتابة (الذكاء الاصطناعي site:aljazeera.net)، للعثور على المواد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المنشورة في موقع الجزيرة نت.

وتفيد هذه الطريقة الصحفيين والباحثين والطلاب الذين يريدون الوصول إلى مادة منشورة في موقع معين دون الحاجة إلى تصفح أقسامه أو استخدام محرك البحث الداخلي الخاص به.

4. العثور على ملفات بصيغ محددة

إذا كنت تبحث عن دراسة علمية أو تقرير بصيغة بي دي إف (PDF)، أو عرض تقديمي بصيغة بوربوينت (PowerPoint)، يمكنك استخدام الأمر (filetype) متبوعا بنوع الملف.

ومن الأمثلة على ذلك، (الذكاء الاصطناعي filetype:pdf) و(الأمن السيبراني filetype:pptx) و(الاقتصاد الرقمي filetype:xlsx).

وتتيح هذه الطريقة تضييق النتائج بحسب امتداد الملف، مما يسهل العثور على الأبحاث والتقارير والعروض التقديمية والوثائق المنشورة على الإنترنت. وتوضح وثائق غوغل الرسمية أن هذا الأمر يدعم البحث عن أنواع مختلفة من الملفات.

5. تصفية النتائج حسب تاريخ النشر أو التحديث

عندما تبحث عن أخبار أو معلومات حديثة، قد تحتاج إلى استبعاد المواد القديمة والتركيز على فترة زمنية محددة، حيث توفر غوغل أكثر من طريقة لذلك، أبرزها استخدام الأمرين بعد (after:) وقبل (before:) لتحديد نطاق زمني.

على سبيل المثال، (الذكاء الاصطناعي after:2026-10-01 before:2026-11-01)، وهذا الأمر يساعد في العثور على صفحات تتوافق مع الفترة المحددة بحسب تاريخ تحديثها، كما يمكن استخدام أدوات البحث واختيار "الأدوات" ثم تحديد الفترة الزمنية المناسبة.

كما تفيد هذه الحيلة في متابعة الأخبار التقنية، ومراجعة آخر التطورات في موضوع معين، والعثور على معلومات حديثة بدلا من الاعتماد على مواد قديمة.

6. البحث عن أكثر من مصطلح باستخدام أو آر

إذا كنت تريد العثور على نتائج تتناول أحد مصطلحين أو أكثر، يمكنك استخدام كلمة "OR" باللغة الإنجليزية وبأحرف كبيرة بين الكلمات.

على سبيل المثال، الذكاء الاصطناعي OR التعلم الآلي، وهذا الأسلوب يساعد في توسيع نطاق البحث ليشمل الصفحات التي تتناول أحد المصطلحين، بدلا من الاقتصار على النتائج التي تجمع بينهما.

وتفيد هذه الحيلة عندما لا تعرف المصطلح الذي استخدمه الكاتب في المادة التي تبحث عنها، أو عندما تريد جمع نتائج تتناول موضوعات متقاربة تحت أكثر من تسمية.

7. العثور على مواقع إلكترونية مشابهة

يوفر الأمر متشابه (related:) طريقة للبحث عن مواقع إلكترونية مشابهة لموقع معين، وهو خيار قد يساعد في اكتشاف منصات جديدة تقدم محتوى قريبا من اهتمامات المستخدم.

على سبيل المثال، يمكن تجربة (related:techcrunch.com)، للعثور على مواقع أخرى متخصصة في الأخبار التقنية والتكنولوجيا.

وتعرض مبادرة غوغل للأخبار هذه الأداة ضمن إرشادات البحث المتقدم، لكنها ليست مضمونة الظهور أو تقديم نتائج في كل عملية بحث، لذلك يمكن الاستعانة أيضا بالبحث عن المجال نفسه أو استخدام اقتراحات غوغل للوصول إلى مواقع بديلة.

8. استخدام البحث المتقدم (google.com/advanced_search)

ونظرا لأن المستخدم قد لا يحفظ التعليمات السابقة بسهولة، فإن غوغل توفر خاصية البحث المتقدم التي تتيح للمستخدم اختيار معظم ما سبق ذكره من مرشحات تصفية البحث إلى جانب مرشحات أخرى، من خلال صفحة واحدة واضحة وسهلة الاستخدام.

ويمكن الوصول إلى صفحة البحث المتقدم بكتابة "البحث المتقدم" في مربع البحث أو في خانة عنوان الموقع، ثم اختيار النتيجة الأولى من الخيارات التي تظهر.