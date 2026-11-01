قبل فنجان القهوة الصباحي.. عادة بسيطة قد تحمي ضغط دمك

خبرني - يبدأ ملايين الأشخاص يومهم بفنجان من القهوة فور الاستيقاظ، باعتبارها وسيلة سريعة للتخلص من النعاس واستعادة النشاط. لكن هل يمكن أن يؤثر شرب القهوة قبل الماء في ضغط الدم أو يسبب الجفاف واضطرابات المعدة؟

رغم عدم وجود أدلة علمية مباشرة تثبت أن تناول القهوة قبل الماء يرفع ضغط الدم، فإن بعض تأثيرات الكافيين تجعل شرب الماء أولاً عادة مفيدة، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر حساسية للقهوة أو المعرضين لارتفاع ضغط الدم.

وهناك ثلاثة جوانب صحية تستحق الانتباه عند بدء اليوم بفنجان القهوة قبل تناول أي سوائل أخرى، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. الجفاف

يحتوي الكافيين الموجود في القهوة على تأثير مدر خفيف للبول، إذ قد يزيد إنتاج البول، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يستهلكونه بانتظام أو يتناولون كميات كبيرة منه.

وقد يؤدي فقدان السوائل إلى الجفاف، الذي يمكن أن يؤثر في الدورة الدموية ويزيد إجهاد القلب، ما قد ينعكس على ضغط الدم.

لكن هذا لا يعني أن فنجان القهوة الصباحي يسبب الجفاف بالضرورة؛ فالقهوة تحتوي في معظمها على الماء، وتُحتسب ضمن إجمالي السوائل التي يحصل عليها الجسم، كما أن تأثيرها المدر للبول يكون محدوداً لدى المعتادين على تناولها.

ومع ذلك، فإن شرب الماء بعد الاستيقاظ يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم بصورة طبيعية خلال الليل عبر التنفس والتعرق، ويهيئه لبدء اليوم بترطيب جيد.

2. القهوة على معدة فارغة وتأثيرها على الجهاز الهضمي

لا يقتصر تأثير القهوة على ضغط الدم، إذ قد تسبب انزعاجاً هضمياً لدى بعض الأشخاص، خصوصاً المصابين بالارتجاع المعدي المريئي أو الذين يعانون حساسية المعدة.

فالقهوة قد تحفز إفراز حمض المعدة، كما يمكن أن تؤثر في العضلة العاصرة السفلية للمريء، وهي العضلة التي تمنع ارتداد محتويات المعدة إلى المريء، ما قد يؤدي إلى حرقة المعدة أو تفاقم أعراض الارتجاع لدى بعض الأشخاص.

وقد يشعر آخرون بالانتفاخ أو الغثيان أو اضطراب المعدة، خاصة عند تناول القهوة دون طعام. كما أن الكافيين قد يزيد الشعور بالتوتر والقلق لدى الأشخاص الحساسين له، وقد تتداخل هذه الأعراض مع اضطرابات النوم والتوتر، وهي عوامل لا تساعد على الحفاظ على صحة القلب.

وفي المقابل، يساعد شرب الماء على الترطيب ودعم حركة الجهاز الهضمي، لكنه لا يمنع بالضرورة حموضة القهوة أو ارتجاع المريء.

3. ارتفاع مؤقت في ضغط الدم بسبب الكافيين

من التأثيرات المعروفة للقهوة قدرتها على رفع ضغط الدم بصورة مؤقتة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا يتناولون الكافيين بانتظام.

ويرتبط ذلك بتأثير الكافيين في الجهاز العصبي، إذ قد يؤدي إلى زيادة نشاطه والتسبب في انقباض الأوعية الدموية بدرجة معينة. وأشارت بعض الأبحاث أيضاً إلى تغيرات في ضغط الدم لدى أشخاص يتناولون القهوة بانتظام، لكن النتائج تختلف بحسب العمر والكمية المستهلكة والحساسية للكافيين.

ولا توجد أدلة على أن شرب الماء قبل القهوة يمنع هذا الارتفاع؛ فالتأثير يرتبط أساساً بالكافيين نفسه، وليس بترتيب تناول المشروبات.

كيف تبدأ صباحك بترطيب أفضل؟

إذا كنت من محبي القهوة فور الاستيقاظ، فلا يعني ذلك ضرورة التخلي عنها، لكن يمكنك اتباع بعض العادات البسيطة لدعم الترطيب وتقليل الانزعاج الهضمي.

ابدأ يومك بكوب من الماء العادي أو الدافئ قبل تحضير القهوة، ويمكنك وضع زجاجة ماء بجوار السرير لتسهيل تذكر هذه الخطوة.

وإذا كانت القهوة تسبب لك اضطرابات المعدة، فجرّب تناولها بعد وجبة الإفطار بدلاً من شربها على معدة فارغة، مع تقليل الكمية إذا لاحظت زيادة أعراض الحموضة أو الخفقان.

الأطعمة الغنية بالماء

كما يمكنك الحصول على السوائل من الأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضراوات، إلى جانب شرب الماء على مدار اليوم.

وفي النهاية، لا توجد قاعدة طبية تلزم الجميع بشرب الماء قبل القهوة، لكن هذه العادة البسيطة قد تكون مفيدة، خصوصاً لمن يعانون حساسية الكافيين أو اضطرابات الجهاز الهضمي. أما إذا كنت مصاباً بارتفاع ضغط الدم، فمن الأفضل مراقبة استجابتك للقهوة ومناقشة الكمية المناسبة مع طبيبك.