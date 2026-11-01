إصابات متلاحقة تربك بايرن قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

خبرني - خضع اللاعب الدولي المغربي إسماعيل صيباري، مهاجم بايرن ميونخ، لجراحة في الكاحل الأيمن، بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل فريقه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-2، السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وأعلن بايرن ميونخ، الأحد، أن الفحوص الطبية أظهرت تعرض صيباري لتمزق في الرباط الظنبوبي الشظوي الأول بالكاحل الأيمن، مشيرا إلى أن العملية الجراحية التي خضع لها تكللت بالنجاح.

وأضاف النادي أن لاعب الفريق سيرج غنابري تعرض بدوره لإصابة عضلية في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى، من دون أن يحدد مدة غيابهما عن الملاعب.

ولم يتضمن بيان النادي أي إشارة إلى حالة مايكل أوليسي، الذي غادر الملعب وهو يعرج في الدقائق الأخيرة من مواجهة دورتموند.

وتأتي الإصابات الجديدة في ظل معاناة بايرن من غيابات بدنية تطال عددا من لاعبيه، بينهم مانويل نوير وجمال موسيالا ولويس دياز، ما يزيد الضغط على قائمة الفريق.

وكان غنابري، البالغ 31 عاما، قد عاد مؤخرا إلى الجاهزية، بعدما غاب عن مشاركة منتخب ألمانيا في كأس العالم بسبب إصابة في العضلة الضامة.

واضطر بايرن إلى إشراك ثلاثة لاعبين يشغلون مركز الظهير الأيسر خلال الشوط الثاني من مواجهة دورتموند، في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق.

ويستعد بايرن، الذي سبق أن أكد عدم اهتمامه بإبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني المقبل، لمواجهة أتلتيكو مدريد خارج أرضه الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.