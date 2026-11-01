إصابة يزيد أبو ليلى قد تبعده عن الملاعب شهرين

خبرني - كشف مصدر مقرب من حارس مرمى منتخب النشامى ونادي الحسين، يزيد أبو ليلى، أن الفحوصات الطبية أظهرت تعرضه لإصابة قد تبعده عن الملاعب لقرابة شهرين.

وكان أبو ليلى قد تعرض للإصابة خلال مباراة الحسين الأخيرة ضد الفيصلي في دوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الحسين بهدف وحيد.

وقال المصدر للمملكة، إن التقارير الطبية أظهرت إصابة أبو ليلى في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر أن فحوصات طبية أخرى ستجرى في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان أبو ليلى سيخضع لعملية جراحية، أم لعلاج طبيعي.



فيما أعلن نادي الحسين أن الفحوصات الطبية التي خضع أبو ليلى كشفت عن إصابته بتمزق في العضلة الضامة، إثر مشاركته في مواجهة الفيصلي الأخيرة، ليبدأ على إثرها برنامجاً علاجياً وتأهيلياً، على أن تتحدد فترة غيابه لاحقاً وفقاً لمدى استجابته ومراحل تعافيه.

وتأتي إصابة أبو ليلى قبل قرابة شهرين من بطولة كأس آسيا المقررة مطلع كانون الثاني 2027 في السعودية، مما يثير الشكوك حول مدى قدرة حارس مرمى منتخب النشامى المونديالي على اللحاق بالبطولة.

ويعد أبو ليلى من أبرز حراس المرمى في الكرة المحلية، إذ بدأ مسيرته مع شباب الأردن، قبل أن يمثل الفيصلي والحسين، ويتوج معهما بعدد من الألقاب، كان آخرها الثلاثية المحلية مع الحسين في الموسم الماضي، بإحراز ألقاب دوري المحترفين وكأس الأردن وكأس السوبر.

كما خاض الحارس، البالغ من العمر 33 عاما، تجربة احترافية مع نادي الجبلين السعودي على سبيل الإعارة خلال موسم 2023-2024.

وعلى الصعيد الدولي، سجل أبو ليلى ظهوره الأول مع المنتخب الوطني عام 2017، وخاض منذ ذلك الحين 79 مباراة دولية، شارك في 75 منها أساسيا، وحافظ على نظافة شباكه في 29 مباراة، وكان من أبرز عناصر المنتخب في مشوار وصافة كأس آسيا والنسخة الأخيرة من كأس العرب، إلى جانب المشاركة في كأس العالم 2026.