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هدى وشاح تُتوج بفضية الجودو في دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026

  • 01 نوفمبر 2026
  • 23:26
هدى وشاح تُتوج بفضية الجودو في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

خبرني - توّجت لاعبة المنتخب الوطني للجودو هدى وشاح، اليوم الأحد، بالميدالية الفضية لمنافسات وزن تحت 44 كغم، ضمن النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار.

ونجحت وشاح في تحقيق إنجاز تاريخي لرياضة الجودو الأردنية، بعد أن أصبحت أول لاعبة أردنية تُحرز ميدالية أولمبية في رياضة الجودو، سواء على مستوى الألعاب الأولمبية للكبار أو للشباب.

واستهلت وشاح مشوارها في المنافسات بالفوز على اليونانية إيريني باباثيودورو في دور الـ16، قبل أن تتغلب على البولندية جوليا بلاشيتشيك في الدور ربع النهائي، وتواصل تألقها بالفوز على الفنزويلية روزالفيك أغيلار في الدور نصف النهائي، لتتأهل إلى النزال النهائي، الذي خسرته أمام التركية سيما يوكسل، واكتفت بالميدالية الفضية.

وتُعد هذه الميدالية الرابعة للأردن في تاريخ مشاركاته بدورات الألعاب الأولمبية للشباب، بعد فضية دانا حيدر وبرونزية يزن الصادق في سنغافورة عام 2010، وبرونزية زيد مصطفى في بوينس آيرس 2018.

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