إعلام عبري : إسرائيل توجه تحذيرا بفرض مزيد من عمليات إخلاء السكان وهدم المنازل في الخليل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرر إنهاء العملية العسكرية التي بدأها جيش الاحتلال في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، قبل نحو تسعة أيام.

وجاء القرار عقب اجتماع أمني، بعد مطالبة جيش الاحتلال، الجمعة، بإنهاء العملية في أقرب وقت ممكن.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، وضع كاتس شرطين لإنهاء العملية، أولهما تطوير قدرات الإخلاء الحضري، والثاني توجيه تحذير بإمكانية توسيع نطاق عمليات الإخلاء في حال وقوع هجمات أخرى.

وكانت الخلافات بشأن استمرار العملية قد برزت الأسبوع الماضي، عندما دعا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير إلى إنهائها، معتبراً أن الأهداف المباشرة منها قد تحققت، في حين عارض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا التوجه، وتمسكا باستمرارها.