تلفزيونك الذكي يتجسس عليك.. كيف توقفه؟

خبرني - نعم، حتى تلفزيونك قد يتجسس عليك، فشروط استخدام أجهزة التلفزيون الذكية تتغير باستمرار، وفي كل مرة يُطلب منك الموافقة على مجموعة طويلة من الاتفاقيات الجديدة، قد تتجاوز كثيرًا ما يحتاج إليه التلفزيون ليعمل.

وبموافقتك عليها، ربما تسمح لجهازك بجمع بيانات عنك، إذا لم تكن هذه الخاصية مفعّلة تلقائيًا من الأساس. وتُعرف التقنية التي تتيح ذلك باسم "التعرّف الآلي على المحتوى" (Automated Content Recognition - ACR).

وتستطيع هذه التقنية تحديد ما تشاهده على التلفزيون، سواء كان المحتوى مرئيًا أو صوتيًا. ولا يقتصر عملها على التطبيقات المدمجة في الجهاز، بل يمتد أيضًا إلى أي أجهزة متصلة به عبر منافذ HDMI، مثل Amazon Fire Stick وأجهزة ألعاب الفيديو، بحسب تقرير لموقع "Tom's Guide" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وحتى إذا لم يكن التلفزيون متصلًا بالإنترنت، ووصلت به مشغل أقراص DVD قديمًا، فقد تظل الشركات المصنعة قادرة على جمع بيانات عن المحتوى الذي تشاهده.

لم تستخدم الشركات تقنية "ACR"؟

وتستخدم الشركات تقنية "ACR" لمعرفة المحتوى الذي تفضله وما لا تفضله، ثم توظف هذه المعلومات لعرض إعلانات موجهة إليك أو اقتراح محتوى قد يثير اهتمامك.

لكن الأمر لا يتوقف عند تقديم توصيات للمشاهدة؛ إذ تبيع الشركات المصنعة هذه البيانات لشركات أخرى، قد تستخدمها لاستهدافك بأساليب تسويقية متطفلة. وبذلك، لا تقتصر معرفة هذه الجهات على ما تشاهده، بل قد تستغل تلك المعلومات للتأثير في قراراتك الاستهلاكية.

وإذا كنت ترى أن ذلك مقلق، فقد نشر موقع "Gamers Nexus" مقطع فيديو في سبتمبر الماضي، كشف فيه عن مشكلة خطيرة تتعلق بخصوصية أجهزة التلفزيون الذكية من شركة "إل جي".

وبحسب ما نشره الموقع، يظل الميكروفون قيد التشغيل ويستمع إلى الأصوات حتى عندما تكون الشاشة مغلقة، كما يحتفظ الجهاز بالبيانات المسجلة حتى بعد فصله تمامًا عن الإنترنت.

وإذا كنت لا ترغب في أن تجمع شاشة التلفزيون بيانات عنك وعن عادات المشاهدة، فعليك تعطيل تقنية "ACR".

لكن المشكلة أن بعض الشركات تستخدم أسماء مختلفة لهذه الخاصية، كما تخفي إعداداتها أحيانًا داخل قوائم متعددة. لذلك، من المهم مراجعة إعدادات التلفزيون بعناية، والتحقق من وظيفة كل خيار قبل تفعيله أو الموافقة عليه.

كيفية تعطيل تقنية ACR في أجهزة التلفزيون الذكية

أجهزة "إل جي"

تُطلق شركة إل جي على تقنية "ACR" اسم "Live Plus"، ويمكن الوصول إلى إعدادها من خلال المسار التالي: Settings / General / System / Advanced Settings.

ويُنصح بتعطيل خياري "Live Plus" و"Live Promotion". وبحسب طراز التلفزيون، قد تجد أيضًا خيارات أخرى يمكن إيقافها، مثل "Content Recommendations" و"Screen Saver Promotion" و"Limit Ad Tracking".

أجهزة سامسونغ

لتعطيل تقنية "ACR" في أجهزة سامسونغ، انتقل إلى: Settings / All Settings / General & Privacy / Terms & Privacy.

ثم عطّل خياري "Viewing Information Services" و"Interest-Based Advertising". أما في الطرازات الأقدم، فقد تجد هذه الإعدادات ضمن قسم: Support / Terms & Policies.

أجهزة سوني

تُطلق شركة سوني على تقنية "ACR" اسم "Samba Interactive TV"، ويمكن العثور على إعداداتها ضمن: Settings / Initial Setup، أو من خلال قسم "All Settings".

أجهزة Fire TV من "أمازون"

تستخدم شركة أمازون اسم "Automated Content Recognition" للإشارة إلى التقنية نفسها في أجهزة Fire TV.

ولتعطيلها، انتقل إلى: Settings / Preferences / Privacy Settings.

ومن هناك، يمكنك إيقاف تقنية "ACR"، إلى جانب خيارات أخرى لجمع البيانات، تشمل "Device Usage Data" و"Collect App and Over-The-Air Data" و"Interest-Based Ads".

ومن الأفضل مراجعة بقية خيارات الخصوصية في هذه القائمة أيضًا، وتعطيل أي إعدادات لا ترغب في السماح لها بجمع بيانات استخدامك.