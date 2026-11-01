آثار الحكيم تظهر بعد 15 سنة من الاعتزال.. متنكرة وسط الجمهور

خبرني - فاجأت الفنانة المصرية آثار الحكيم جمهور مسرحية "نوستالجيا 80/90" بوجودها بين الحضور، في ظهور نادر بعد نحو 15 عاماً من اعتزالها الفن، إذ حرصت على متابعة العرض بعيداً عن الأنظار، متخفية خلف قبعة سوداء وقناع أسود للوجه، حتى لا يتعرف عليها الحضور.

لكن المفاجأة كشفها الفنان تامر عبد المنعم، بطل العرض المسرحي، الذي أعلن وجود النجمة المعتزلة بين الجمهور، قبل أن تصعد إلى خشبة المسرح وسط تصفيق حار وترحيب كبير من الحاضرين. ولم تتمالك آثار الحكيم دموعها تأثراً بحفاوة الاستقبال.



وقالت الفنانة المصرية خلال كلمتها وهي متأثرة: "الحقيقة أنا مهما شكرت كل الناس الجميلة لم أوفيهم حق اللي أعطوني على مدار سنين، أنا بفضل الله معتزلة من 15 سنة، أنا نفسي مش مصدقة، ربنا يثبتني ويثبتنا جميعا ويرزقنا حسن الخاتمة".



متنكرة للمرة الثالثة

من جانبه، نشر تامر عبد المنعم صورة تجمعه بآثار الحكيم عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معربا عن سعادته بزيارتها، وكتب: "من أجمل الحاجات اللي حصلت لي على مدار عرض مسرحية نوستالجيا 80/90 لمدة 3 سنين، إني ألاقي النجمة الكبيرة آثار الحكيم وسط الجمهور متنكرة للمرة الثالثة دون إخطار أحد.. شرفتينا ونورتينا".

وكانت آخر الأعمال الدرامية التي شاركت بها النجمة آثار الحكيم من خلال مسلسل "الوتر المشدود" وعُرض عام 2009.

علماً أنه في يونيو الماضي، أكدت آثار الحكيم خلال مداخلة تلفزيونية، اعتزالها الفن منذ 15 عاماً دون نية العودة إليه مرة أخرى، مضيفة: "ربنا يثبتني، أنا اعتزلت تماماً الحمد لله، ربنا أكرمني واعتزلت في قمة شغلي وعملي ونجاحي".

كما أكدت أن قرار اعتزالها لم يكن بسبب أي ضغوط داخل الوسط الفني.

جدير بالذكر أن الفنانة آثار الحكيم هي إحدى نجمات فترة الثمانينيات البارزات، حيث قدمت باقة من أهم الأفلام السينمائية خلال هذه الفترة، من بينها: "الحب فوق هضبة الهرم" و"أنا لا أكذب ولكنني أتجمل" مع الفنان أحمد زكي، و"الكف" مع الفنان فاروق الفيشاوي، و"النمر والأنثى" مع النجم عادل إمام، أما أبرز أعمالها في الدراما التلفزيونية فهي "زيزينيا" مع الفنان يحيى الفخراني، و"ترويض الشرسة"، و"ليالي الحلمية".