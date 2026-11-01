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الصين تخفي هدفي مبابي في مباراة برشلونة وريال مدريد

  • 01 نوفمبر 2026
  • 22:18
الصين تخفي هدفي مبابي في مباراة برشلونة وريال مدريد

خبرني - أزالت منصة "ميغو" الصينية للبث الرقمي مباراة ريال مدريد وراسينغ سانتاندير المقرر إقامتها يوم الأحد، كما أزالت جميع ملخصات المباريات السابقة للفريق وأخفت هدفي كيليان مبابي في شباك برشلونة خلال "الكلاسيكو" الأخير احتجاجاً على تصريحاته تجاه الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ.

وقال مبابي في مقابلة سابقة إن أفضل الصور الساخرة له "ميم" كانت تظهره ك"الديكتاتور الصيني" في إشارة إلى الزعيم الراحل ماو تسي تونغ وهو ما أثار غضباً واسعاً في الصين، ما دفعه وناديه ورابطة الدوري الإسباني إلى تقديم اعتذار.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" أن منصة "ميغو" الشريك الرقمي الحصري للدوري الإسباني في الصين حتى 2030، ألغت بث مباراة ريال مدريد أمام راسينغ من جدول البث، كما أزالت مباريات الفريق السابقة، وسحبت مقاطع هدفي مبابي في آخر مباراة "كلاسيكو" أمام برشلونة.

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