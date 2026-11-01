لاتسيو يهزم كالياري وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

خبرني - انفرد لاتسيو بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه المثير على ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف يوم الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وتقدم كالياري عن طريق مبالا نزولا في الدقيقة 20، ثم أدرك لاتسيو التعادل عن طريق غوستاف إيساكسون في الدقيقة 36، وفي الدقيقة 83 سجل أندريا بيامونتي الهدف الثاني لفريق لاتسيو، فيما عانى كالياري من نقص عددي بعد طرد لاعبه أدم أوبيرت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي خسر السبت أمام غريمه التقليدي ميلان 1-3 في ديربي ميلانو، بينما تجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.