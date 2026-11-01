أرسنال في صدارة الدوري الانجليزي بفوزه على ليفربول

خبرني - ابتعد أرسنال، حامل اللقب، بصدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه بعدما ضمن هدف كاي هافرتس المبكر فوزا ثمينا بنتيجة 1-صفر على ليفربول في ملعب أنفيلد الأحد.

وسجل المهاجم الألماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، مستفيدا من تمريرة عرضية أرضية من ديكلان رايس، بعدما فشل دفاع ليفربول في التعامل مع الكرة وإبعادها بالشكل المطلوب.

ورد ليفربول بقوة مع اقتراب نهاية الشوط الأول، إذ ارتطمت ركلة حرة نفذها فلوريان فيرتز بالعارضة، قبل أن يهدر أليكسيس ماك أليستر فرصة جيدة عندما سدد ضربة رأس فوق المرمى.

لكن أرسنال صمد أمام ضغط أصحاب الأرض، ودافع باقتدار للحفاظ على تقدمه، فيما عجز ليفربول إلى حد كبير عن تهديد مرماه بعد الاستراحة، ليحقق فريق المدرب ميكل أرتيتا أول انتصار له في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد منذ 14 عاما.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة من تسع مباريات في الصدارة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على مانشستر سيتي الذي يملك 21 نقطة بعد خسارته على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون السبت.

وتسببت الهزيمة الثانية لليفربول في الدوري هذا الموسم في تراجعه بفارق تسع نقاط خلف أرسنال في المركز الخامس.