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"اليوم لن أتحدث إلا بالعربية".. التعمري يلفت الأنظار في مؤتمر رين

  • 01 نوفمبر 2026
  • 22:08
اليوم لن أتحدث إلا بالعربية التعمري يلفت الأنظار في مؤتمر رين

خبرني - لفت الدولي الأردني موسى التعمري، جناح نادي رين الفرنسي، الأنظار خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة نيس، بعدما طلب التحدث باللغة العربية حصرا، رافضا استخدام الفرنسية أو الإنجليزية.

ووثق مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي رين عبر منصة "إنستغرام" موقف التعمري، الذي قال للحضور: "اليوم لن أتحدث إلا بالعربية، لا فرنسية ولا إنجليزية"، قبل أن يختتم المؤتمر بتحية الإسلام باللغة العربية.

وعلى صعيد المنافسات، خسر رين أمام مضيفه نيس بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

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