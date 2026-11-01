اعتقال أكثر من 300 متظاهر في لندن خلال احتجاج دعماً لمنظمة (فلسطين آكشن)

خبرني - اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 300 شخص خلال مظاهرة نُظمت أمام السفارة الأمريكية في لندن، دعماً لمنظمة "فلسطين آكشن" المحظورة.

وتجمع مئات المتظاهرين، السبت، في منطقة ناين إلمز بالعاصمة البريطانية، ورفع كثيرون لافتات كُتبت عليها عبارات من بينها: "أعارض الإبادة الجماعية وأدعم فلسطين آكشن".

وقالت شرطة العاصمة لندن، الأحد، إن عدد المعتقلين بلغ 325 شخصاً، موضحة أن 320 منهم اعتُقلوا بتهمة "التعبير عن دعم منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب".

وبحسب الشرطة، تجاوز عدد الاعتقالات المرتبطة بالمجموعة 4 آلاف حالة منذ حظرها في يوليو/تموز 2025.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البريطانية في قرار حظر المجموعة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، بعدما حصل أحد مؤسسيها المشاركين على إذن بالطعن في القرار.



من جانبها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها "ستدافع بقوة" عن قرار الحظر أمام المحكمة.

واستمرت عمليات الاعتقال حتى ساعات المساء، حيث اقتاد عناصر الشرطة المتظاهرين إلى مركبات أمنية لنقلهم، وسط تصفيق عدد من المحتجين، فيما ردد بعضهم هتافات: "الحرية لفلسطين".

وفي بعض الحالات، اضطر عناصر الشرطة إلى حمل متظاهرين رفضوا السير معهم.



المحامي المتقاعد تشارلز أليسون، الذي اعتقلته الشرطة بعد الظهر، كان قد سافر من كمبريا للمشاركة. وقال إنه يخشى على مستوى الحريات المدنية للناس، التي قال إنها بتراجع.

وقال الرجل البالغ من العمر 75 عاماً: "آمل أن ينظر قضاة المحكمة العليا - ليس بالضرورة أن يتأثروا بالاحتجاج - ولكني آمل أن ينظروا إلى ما يحدث في هذا البلد نظرة على المدى البعيد وأن يقرروا أن الحظر كان غير قانوني، كما أعتقد أنه كان كذلك".

ووصف ديفيد بولدين، وهو متظاهر آخر ينتظر الاعتقال، الحظر بأنه "قانون سخيف".

وقالت منظمة "دافعوا عن هيئات المحلفين لدينا" (Defend Our Juries)، التي تنسق سلسلة من الاحتجاجات ضد الحظر، إن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم في نهاية هذا الأسبوع رفع إجمالي عدد الاعتقالات إلى أكثر من 4,000 منذ حظر المجموعة، واصفة الوضع بأنه "يائس حقاً".

بحسب أرقام وزارة الداخلية التي اطلعت عليها بي بي سي، جرى اعتقال 3,630 شخصاً في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2026.

وبإضافة 134 شخصاً تم اعتقالهم خارج محكمة وستمنستر في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى أولئك الذين تم اعتقالهم يوم السبت، يصل المجموع إلى 4,089 شخصاً.

تواصلت بي بي سي مع شرطة العاصمة للتأكد من أي أرقام قد تكون بحوزتها.

من جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة عمليات الاعتقال، ودعت الحكومة إلى رفع الحظر عن منظمة "فلسطين آكشن".

ووصف تحالف "دافعوا عن هيئات المحلفين"، الاعتقالات بأنها "غير عادلة"، معتبراً أنها تمثل "اعتداءً على حرية التعبير".

استخدمنا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في ترجمة هذا المقال الذي كُتب في الأصل باللغة الإنجليزية. وقد راجع أحد صحفيي بي بي سي هذه الترجمة قبل نشرها. المزيد عن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي.