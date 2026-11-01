مفاوضات إيرانية قطرية لليوم الثالث، وطهران تحتج على استهداف موانئها وسفنها

خبرني - يواصل مفاوضون إيرانيون في الدوحة، الأحد، محادثاتهم مع وسطاء قطريين لليوم الثالث على التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفق ما أفاد به مسؤول مطلع لوكالة رويترز.

وكان وسطاء قطريون قد أجروا محادثات في طهران الجمعة مع مسؤولين إيرانيين، قبل انتقال المفاوضات إلى الدوحة السبت، على أن تُنسق المحادثات في إطار اتصالات مع واشنطن، بحسب المسؤول.

وتأتي المحادثات وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري بعد انتخابات التجديد النصفي الأمركية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية استئناف العمليات العسكرية بعد الانتخابات، رغم تأكيده أن المحادثات مع طهران مثمرة وأن واشنطن لن تشن هجمات جديدة قبل ذلك الموعد.

إيران توثق هجمات أمريكية وإسرائيلية على موانئها وتحذر من تهديد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز

وقدمت إيران، الأحد، إلى المنظمة البحرية الدولية وثائق وصوراً قالت إنها توثق الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الموانئ الإيرانية والسفن المدنية والبنية التحتية البحرية التابعة لها.

ويفصل التقرير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ، إذ تظهر الصور المرفقة دماراً في مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري، وسفن الإنقاذ، إلى جانب مرافق مينائية أساسية.



وحذرت طهران من أن تداعيات هذه الهجمات "تتجاوز تدمير المنشآت والسفن لتشمل تهديد سلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان"، مشيرة إلى استهداف أبراج مراقبة الحركة البحرية ومعدات الاتصالات ومراكز الإنقاذ والإغاثة.

إيران تحذّر الولايات المتحدة: "أي حرب جديدة قد تكون أطول ودون قيود جغرافية"



حذّرت طهران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة قد تكون أطول من السابقة و"دون قيود جغرافية"، وذلك بعد تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مواقع جديدة في إيران.

قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، إنّ القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد وإنها اختبرت سابقا صواريخها فوق حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن.



وأكد رضائي، أن ملف إيران النووي لا يمكن مناقشته إلا بعد أن تلبي الولايات المتحدة مطالب طهران.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن "أي حرب في المستقبل قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأمريكي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، فيما توعد وزير الدفاع الإيراني مهرداد أخلاقي، بردٍ "متناسب وحاسم ومؤثر" على أي هجوم يستهدف بلاده، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد صرّح بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، قائلاً "إنهم يريدون إبرام اتفاق، وسنرى ما إذا كانوا سيتوصلون إليه".

وفي تصريحات بشأن احتمال استئناف الحرب، رفض ترامب الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى العمليات العسكرية ضد إيران في وقت مبكر من الأسبوع الجاري، قائلاً: "لن أخبركم بذلك".

وأعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تمكنت من القضاء على جزء كبير من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ما تزال بحاجة للتعامل مع "هدف أو هدفين".

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من مقر إقامته في ولاية فلوريدا، قائلاً: "لقد شللنا قدرتهم النووية، لكن ما يزال يتعين علينا التعامل مع موقع أو موقعين، ويمكننا القيام بذلك خلال 10 دقائق فقط".



ولم يحسم الرئيس الأمريكي قراره بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وفق ما أكده وزير الخارجية، ماركو روبيو، السبت.

وأوضح روبيو أنه لا يعرف ما إذا كان هناك إطار زمني محدد للمحادثات التي تقودها قطر بهدف تسوية الأعمال العدائية بين البلدين، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لتجنب تجدد المواجهة.

في المقابل، أصدر المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، السبت، توجيهات للقوات المسلحة "بالرد الفوري والفاعل على أي تهديد، دون قيود جغرافية"، مؤكداً أن إيران ستحدد بنفسها توقيت وظروف إنهاء أي هجمات عسكرية أو عمليات جديدة تستهدفها.

كما أمر "بتحديث بنك الأهداف العسكرية ليشمل مختلف الأصول الأمريكية والإسرائيلية، المادية وغير المادية".

وحذّر الجيش الإيراني من أن أي هجوم أمريكي جديد سيؤدي إلى توسيع نطاق الحرب جغرافياً، فيما أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، علي عبد اللهي، إضافة أهداف ومنشآت جديدة إلى بنك الأهداف.

ورغم التصعيد في الخطاب العسكري، أكدت طهران أنها تتابع المسار الدبلوماسي عبر الوسطاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه لا توجد خطط حالية لعقد لقاءات مباشرة مع مسؤولين أمريكيين، لكنه أشار إلى أن بلاده تلقت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، وناقشتها في اجتماعات رفيعة المستوى.

واعتبر عراقجي أن مساعي واشنطن لفتح باب الحوار والتوصل إلى تفاهم أوسع "تمثل خطوة إيجابية".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية في الدوحة، حيث التقى مفاوضون إيرانيون وسطاء قطريينلليوم الثالث على التوالي لمواصلة الجهود الرامية إلى تسوية النزاع.

وتؤدي قطر وباكستان دور الوساطة بين الطرفين، لكن هذه الجهود لم تفضِ حتى الآن إلى اتفاق دائم ينهي الأعمال العدائية.



الإمارات: "لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة"

أعرب مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الأحد، عن أمله في تحقيق "اختراق دبلوماسي" بشأن الحرب في المنطقة، مع تأكيده أنّ بلاده تبقى مستعدة للسيناريو "الأسوأ".

وقال قرقاش خلال منتدى "حوار المنامة" السنوي في العاصمة البحرينية: "نأمل في حدوث اختراق دبلوماسي... لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة"، لكن "مع ذلك، وكما أظهرنا في مناسبات سابقة، فإننا على استعداد للأسوأ".

ناقلة قطرية تتعرض لهجوم في الخليج



تعرّضت ناقلة "المايده" القطرية للغاز الطبيعي المسال، لهجوم بـ "أجسام مجهولة" أثناء إبحارها في الخليج، مساء يوم الجمعة الماضي، وفقاً لما أفادت به شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).

ولم يُصَب أي من أفراد الطاقم على متن السفينة، كما لم يسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة، حسبما أكدت الشركة المالكة للناقلة عبر موقعها على الإنترنت، مؤكدة أن السفينة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث.

تقرير: ترامب تحدّث مع نتنياهو



في الأثناء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوم السبت، "في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لضرب إيران مجدداً".

وجاء الاتصال بعد أيام من اجتماع عقده ترامب في البيت الأبيض مع كبار قيادات الجيش الأمريكي تناول خيارات استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق في المنطقة، وفقاً للصحيفة.

وتأتي هذه التطورات قبيل أيام من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية.