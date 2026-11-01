خلاف مالي وراء الجريمة.. منشار كهربائي يكشف تفاصيل مقتل شابة فلسطينية

خبرني - كشفت التحقيقات الأمنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية ملابسات مقتل الشابة الفلسطينية تمارا عمران (21 عاماً)، التي قُتلت وقُطّعت جثتها إثر خلافات مالية حادة مع خطيبها، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم، الذي أدلى باعترافات تفصيلية.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، وصل المتهم سيف سائد سقف الحيط إلى الضفة الغربية قادماً من مدينة عكا، وأبلغ الأجهزة الأمنية بارتكابه الجريمة، ما أتاح للجهات المختصة مباشرة الإجراءات والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العميد لؤي ارزيقات، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها المباحث العامة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم واحتجازه لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه أدلى باعترافات مفصلة تضمنت دوافع الجريمة والظروف التي سبقت ارتكابها.

شقة سياحية في عكا مسرح الجريمة

وبحسب المعلومات الواردة في التحقيقات الفلسطينية، استخدم المتهم أداة حادة لإنهاء حياة تمارا عمران داخل شقة سياحية في مدينة عكا، قبل أن يعمد إلى تقطيع جثمانها باستخدام منشار كهربائي، وإخفاء جزء منه.

وأوضحت التحقيقات أنه جرى نقل بقية الجثمان إلى معهد الطب الشرعي لاستكمال الفحوص والإجراءات المتعلقة بالقضية، فيما تمكنت الجهات المختصة لاحقاً من العثور على الأجزاء المفقودة، وإلحاقها بملف التشريح، لاستكمال التعامل مع الجثمان وفق الإجراءات المتبعة.

الخلافات المالية وراء الجريمة

وفيما انتشرت شائعات بشأن احتمال ارتباط الجريمة بما يُعرف بدافع «شرف العائلة»، نفت النتائج الرسمية وشهادات أشخاص مقربين من الضحية هذه الروايات بشكل قاطع.

وأكدت المعطيات التي توصلت إليها الجهات المعنية أن الخلافات المالية بين الضحية وخطيبها كانت السبب الرئيسي وراء الجريمة، دون وجود ما يدعم الشائعات المتداولة بشأن دوافع أخرى.

إحالة المتهم إلى القضاء

وأكدت النيابة العامة والشرطة الفلسطينية استمرار العمل على إعداد لائحة الاتهام بحق المتهم، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإنزال العقوبة المقررة بحقه وفق القانون.