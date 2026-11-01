السعودية تعلن تنفيذ عملية نوعية باليمن

خبرني - أعلنت السعودية تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت "مصادر حيوية" للحوثيين في اليمن، دون الكشف عن طبيعة الأهداف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية، الأحد، استهدفت "تحييد مصادر حيوية" تستخدمها جماعة الحوثي في دعم مجهودها الحربي وتعزيز قدراتها العسكرية.

وأوضح المالكي أنه تم رصد استمرار الحوثيين في تسخير مصادر حيوية لدعم مجهودهم الحربي وتعزيز قدراتهم العسكرية، خاصة في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، معتبرا أن ذلك يعكس توظيف هذه المصادر لخدمة أنشطتهم العدائية.

وأضاف أن العملية جاءت إثر استمرار تلك الاعتداءات وما تمثله من تهديد مباشر لأرواح المدنيين وسلامة الأعيان المدنية.

وأشار المالكي إلى أن العملية استهدفت تحييد المصادر الحيوية التي تستخدمها الجماعة لتنفيذ اعتداءاتها المتكررة وتهديد أمن السعودية واليمن وخطوط الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر.

وفيما لم يحدد البيان المواقع التي استهدفتها العملية، نشر المالكي في قت لاحق مقطعا مصورا لقصف "مصادر حيوية" للحوثيين قال إنها في ذمار والحديدة، غربي اليمن.

وفي وقت لاحق، أعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية.