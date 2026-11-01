بعد فشلها في اختبارات الجودة.. تحذير في مصر من عبوات دواء شهير

خبرني - أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا بشأن مستحضر من دواء "أتورستات" المستخدم لخفض الكوليسترول بعد أن أظهرت نتائج الفحص بمعامل الهيئة عدم مطابقته للمواصفات المعتمدة

وأوضحت الهيئة في منشور أن التحذير يخص التشغيلة رقم 50605، التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية في مارس 2028، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تشمل وقف تداول المستحضر وضبط وتحرير الكميات المرتبطة بالتشغيلة محل التحذير.

وشددت الهيئة على أن التنبيه لا يعني سحب دواء "أتورستات" بجميع تشغيلاته من الأسواق، وإنما السحب يقتصر على رقم التشغيلة المحدد في المنشور، وهو ما يستدعي من المواطنين والصيادلة التحقق من بيانات العبوات قبل تداولها أو استخدامها.

ودعت هيئة الدواء المواطنين إلى الرجوع للصيدلي في حال الاشتباه في العبوة أو رقم التشغيلة، كما أتاحت الإبلاغ عن أي مستحضر يشتبه في عدم مطابقته للمواصفات عبر الخط الساخن، أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

ويحتوي دواء "أتورستات" على المادة الفعالة "أتورفاستاتين" (Atorvastatin)، التي تنتمي إلى مجموعة من الأدوية تعرف باسم "الستاتينات"، وتعمل على تقليل إنتاج الكوليسترول في الكبد، بما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والضار والدهون الثلاثية في الدم، مع إمكانية رفع مستوى الكوليسترول النافع.

ويوصف الأتورفاستاتين لمرضى ارتفاع الكوليسترول، كما يستخدم لدى بعض الأشخاص الأكثر عرضة لمشكلات القلب والأوعية الدموية للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلى جانب اتباع النظام الغذائي والعلاجي الذي يحدده الطبيب.

وتعد أدوية خفض الكوليسترول من العلاجات التي قد يتطلب استخدامها انتظاما ومتابعة طبية، خصوصا لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع مزمن في مستويات الدهون أو لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.