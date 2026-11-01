إيران تبرم صفقة لشراء عشرات المقاتلات الروسية المتطورة من طراز «سوخوي 35»

خبرني - أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن إيران أبرمت صفقة تسلّح كبيرة مع روسيا لشراء عشرات المقاتلات المتطورة من طراز «سوخوي 35»، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات سلاح الجو الإيراني، الذي يعتمد منذ عقود على أسطول من الطائرات القديمة.

وبحسب تقرير نشره موقع «سروجيم» العبري، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، محمد أكرم‌نيا، أن طهران استكملت جميع مراحل الصفقة مع موسكو، بما في ذلك تدريب أطقم الطيران والطيارين على تشغيل الأنظمة الجديدة.

وتُعد مقاتلات «سوخوي 35» الروسية من طائرات الجيل الرابع المطوّر (4.5)، وهي متعددة المهام، وتتميز بقدرات عالية على المناورة، وأنظمة رادار واستشعار متقدمة، فضلاً عن قدرتها على تنفيذ مهام قتالية جوية وعمليات دفاع جوي.

وأشار التقرير إلى أن مدى الطائرة يتجاوز 4 آلاف كيلومتر، وفق ما أورده الموقع العبري، ما قد يعزز قدرة إيران على تنفيذ مهام جوية بعيدة المدى.

ومع ذلك، نقل التقرير عن الحرس الثوري أن تسلّم المقاتلات وإدخالها الخدمة العملياتية لن يحدثا، على الأرجح، قبل انتهاء المواجهة العسكرية الحالية.

وتأتي الصفقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تقديرات إسرائيلية باحتمال تجدد المواجهة مع إيران خلال الفترة المقبلة.