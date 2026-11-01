*
الاحد: 01 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • إيران تبرم صفقة لشراء عشرات المقاتلات الروسية المتطورة من طراز «سوخوي 35»

إيران تبرم صفقة لشراء عشرات المقاتلات الروسية المتطورة من طراز «سوخوي 35»

  • 01 نوفمبر 2026
  • 20:43
إيران تبرم صفقة لشراء عشرات المقاتلات الروسية المتطورة من طراز سوخوي 35

خبرني - أفادت تقارير إعلامية عبرية بأن إيران أبرمت صفقة تسلّح كبيرة مع روسيا لشراء عشرات المقاتلات المتطورة من طراز «سوخوي 35»، في خطوة من شأنها تعزيز قدرات سلاح الجو الإيراني، الذي يعتمد منذ عقود على أسطول من الطائرات القديمة.

وبحسب تقرير نشره موقع «سروجيم» العبري، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، محمد أكرم‌نيا، أن طهران استكملت جميع مراحل الصفقة مع موسكو، بما في ذلك تدريب أطقم الطيران والطيارين على تشغيل الأنظمة الجديدة.

وتُعد مقاتلات «سوخوي 35» الروسية من طائرات الجيل الرابع المطوّر (4.5)، وهي متعددة المهام، وتتميز بقدرات عالية على المناورة، وأنظمة رادار واستشعار متقدمة، فضلاً عن قدرتها على تنفيذ مهام قتالية جوية وعمليات دفاع جوي.

وأشار التقرير إلى أن مدى الطائرة يتجاوز 4 آلاف كيلومتر، وفق ما أورده الموقع العبري، ما قد يعزز قدرة إيران على تنفيذ مهام جوية بعيدة المدى.

ومع ذلك، نقل التقرير عن الحرس الثوري أن تسلّم المقاتلات وإدخالها الخدمة العملياتية لن يحدثا، على الأرجح، قبل انتهاء المواجهة العسكرية الحالية.

وتأتي الصفقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تقديرات إسرائيلية باحتمال تجدد المواجهة مع إيران خلال الفترة المقبلة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تدريبات إسرائيلية تحاكي طوارئ على عدة جبهات
تدريبات إسرائيلية تحاكي طوارئ على عدة جبهات
  • 2026-11-01 21:00
تحقيق: 26 موقعاً عسكرياً أمريكياً تحت نيران إيران في الشرق الأوسط
تحقيق: 26 موقعاً عسكرياً أمريكياً تحت نيران إيران في الشرق الأوسط
  • 2026-11-01 20:26
افتتاح مسجد التكية السليمانية في دمشق بعد 15 عاما من الإغلاق
افتتاح مسجد التكية السليمانية في دمشق بعد 15 عاما من الإغلاق
  • 2026-11-01 18:57
استقالة وقبولها عبر (إكس) .. أزمة دبلوماسية بولندية علنية
استقالة وقبولها عبر (إكس) .. أزمة دبلوماسية بولندية علنية
  • 2026-11-01 17:53
عراقجي: المفاوضات تشهد تقدما ولم نتوصل إلى نتيجة نهائية
عراقجي: المفاوضات تشهد تقدما ولم نتوصل إلى نتيجة نهائية
  • 2026-11-01 17:11
8 دول تفتح أبوابها للعمل والهجرة رغم موجات العداء للمهاجرين
8 دول تفتح أبوابها للعمل والهجرة رغم موجات العداء للمهاجرين
  • 2026-11-01 17:07