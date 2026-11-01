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بدء استقبال طلبات ترخيص أندية المحترفات إلكترونيا

  • 01 نوفمبر 2026
  • 20:30
بدء استقبال طلبات ترخيص أندية المحترفات إلكترونيا

خبرني - بدأ الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الأحد، باستقبال طلبات ترخيص أندية الدوري الأردني للمحترفات إلكترونيا، للحصول على الرخصة الآسيوية والمحلية لموسم 2028/2027.

ويستمر اتحاد كرة القدم باستقبال طلبات الحصول على الرخصة حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 31 آذار الساعة الرابعة عصراً، عبر منصة AFC CLAS: 

https://clas.afc-link.com/authentication/signin

ويتعين على الأندية تحميل جميع الوثائق والبيانات المطلوبة وفق معايير معينة، للاطلاع على متطلبات الترخيص أندية الدوري الأردني للمحترفات  (اضغط هنا)

ويعد الحصول على الرخصة متطلبا أساسيا للمشاركة في بطولات ومسابقات الموسم الجديد، ولن يُسمح لأي فريق بالمشاركة دون الحصول على الترخيص، وفقًا للائحة ترخيص الأندية، ويتعين على الأندية استكمال جميع المتطلبات والوثائق الإلزامية ضمن المهلة المحددة.

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