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وفاة داود حنا خوري «أبو حنا» عن عمر ناهز 81 عاما

  • 01 نوفمبر 2026
  • 20:22
وفاة داود حنا خوري أبو حنا عن عمر ناهز 81 عاما

خبرني - انتقل إلى الأمجاد السماوية، الأحد، داود حنا داود خوري «أبو حنا»، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد حياة حافلة بالمحبة، متمما واجباته الدينية والدنيوية.

والفقيد زوج فوميا حنا سرياني، ووالد كل من حنا وطارق وعمر ورانية، وشقيق كل من هاني والدكتورة طروب.

ومن المقرر تشييع جثمانه عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر الاثنين، الموافق 2 تشرين الثاني 2026، في كنيسة مقبرة أم الحيران، قبل مواراته الثرى في المقبرة ذاتها.

كما تقام صلاة الجناز عن راحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء، الموافق 4 تشرين الثاني، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية.

وتقبل التعازي للرجال والنساء لمدة يومين في قاعة كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس في الصويفية، بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء، ويوم الثلاثاء من الساعة الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء.

وتستقبل التعازي يوم الأربعاء، بعد صلاة الجناز مباشرة، في باحة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية.

وأشارت العائلة إلى الاستعاضة عن إكليل الجناز بالتبرع لمركز الحسين للسرطان، حيث سيكون مندوبو المركز موجودين في باحة كنيسة المقبرة.

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