حجازين يبحث مع الأمير عبدالله بن سعد آل سعود تعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الاستثمارات والأكاديميات المتخصصة

خبرني - التقى وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، بدعوة خاصة من معالي الوزير، لبحث آفاق التعاون الرياضي والسياحي، واستكشاف فرص تأسيس أكاديميات تدريب متخصصة في الأردن، واستقطاب البطولات والمعسكرات الرياضية الدولية.

وأكد حجازين أن اللقاء يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، الهادف إلى استقطاب وتعزيز السياحة الرياضية بوصفها رافعة اقتصادية واعدة، تسهم في تنويع الأسواق المستهدفة، وكسر موسمية الطلب، وتعظيم العوائد السياحية، وترسيخ مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للفعاليات الرياضية الدولية.

وبحث الجانبان فرص تطوير شراكات رياضية واستثمارية، واستقطاب الأندية والفرق الدولية لإقامة معسكراتها في الأردن، إلى جانب توظيف الحضور الجماهيري للرياضة ونجومها العالميين في الترويج للمملكة، وربط الفعاليات الرياضية بالتجارب السياحية والثقافية، بما يعزز تنافسية المنتج السياحي الأردني.

من جانبه، أعرب سمو الأمير عبدالله بن سعد عن تقديره للدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بالمقومات السياحية والرياضية التي يتمتع بها الأردن، ومؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك، والاستفادة من الخبرات والعلاقات الرياضية الدولية في تطوير مبادرات نوعية، لا سيما في مجالات الأكاديميات الرياضية وتنمية المواهب واستضافة الفعاليات.

ويُعرف سمو الأمير باهتمامه بالمبادرات والبطولات الرياضية، وفي مقدمتها بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية لكرة القدم، التي استقطبت عدداً من نجوم الكرة العربية والعالمية.

وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وترجمة فرص التعاون إلى مشاريع ومبادرات مستدامة، تعزز التكامل بين القطاعين الرياضي والسياحي، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار واستقطاب الزوار إلى المملكة.