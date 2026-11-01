بعد انتهاء الانتخابات.. إسرائيل أمام مرحلة حسم الحكومة الجديدة

خبرني - من المقرر أن يسلّم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، النتائج الرسمية للانتخابات إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، يوم الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما ينص عليه القانون، وذلك بالتزامن مع استكمال إجراءات التحقق من النتائج وفحص شبهات تتعلق بنزاهة الانتخابات، إلى جانب تحقيق يجريه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بشأن محاولة مزعومة لدولة أجنبية التأثير على نتائج الانتخابات.

وبعد نشر النتائج الرسمية، ستكون هناك مهلة مدتها 14 يوماً لتقديم الطعون على نتائج الانتخابات أمام المحكمة للشؤون الإدارية في القدس.

وعقب إعلان النتائج، تبدأ في مقر الرئاسة الإسرائيلية مشاورات مع الأحزاب والقوائم البرلمانية، إذ سيتولى هرتسوغ تحديد الشخصية التي يرى أنها تملك أكبر فرص النجاح في تشكيل الحكومة الجديدة، استناداً إلى مواقف أعضاء الكنيست والأحزاب ومدى دعمهم لها.

أداء اليمين للكنيست الجديد

يواصل أعضاء الكنيست الحاليون مهامهم، رغم وجود البرلمان في عطلة، فيما لن تعقد لجانه اجتماعاتها حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الموعد المحدد لأداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة من رئيس الكنيست.

تكليف تشكيل الحكومة

ومن المقرر أن يكلّف الرئيس هرتسوغ، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة، وهو الشخص الذي يقدّر أن لديه أعلى فرص لتشكيل ائتلاف حكومي.

وسيكون أمام العضو المكلّف 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً، شريطة الحصول على موافقة الرئيس.