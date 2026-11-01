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المهجرون قسرا في الخليل يطالبون بالعودة الى منازلهم

  • 01 نوفمبر 2026
  • 19:44
المهجرون قسرا في الخليل يطالبون بالعودة الى منازلهم

خبرني - طالب مهجرون عن منازلهم في مدينة الخليل، سلطات الاحتلال بالسماح بعودتهم الى منازلهم التي هجروا عنها قسرا لليوم العاشر على التوالي.

جا، ذلك خلال اعتصام، نظم على الحواجز العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجلدة. وقد انضم للاعتصام، عدد من أهالي الخليل وممثلي مؤسسات حقوقية وأهلية،

وقال المختار، حجازي شاور التميمي نيابة عن الاهالي المهجرين، ان استمرار تهجيرهم ومنعهم من الوصول الى منازلهم في مناطق الجلدة وعين دير بحة وخلة المغاربة، يعد انتهاكا لحقوق المواطنين، ويحرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعة.

وأكد على استمرار فعالياتهم الاحتجاجية حتى عودتهم لمنازلهم.

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