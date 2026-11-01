قبل طرح ألبومها الجديد.. 5 معلومات تكشف أسرار مشروع إليسا «أليسار»

خبرني - تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإطلاق ألبومها الرابع عشر «أليسار» في 5 نوفمبر 2026، بمشاركة 14 أغنية.

تترقب الفنانة اللبنانية إليسا طرح ألبومها الجديد «أليسار» يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، في عمل يضم 14 أغنية تُطرح جميعها في وقت واحد، ليكون الألبوم الرابع عشر في رصيدها الغنائي.

ويأتي الألبوم بصيغة مختلفة من حيث طريقة تقديمه، إذ اختارت إليسا إتاحة جميع الأغنيات دفعة واحدة، انطلاقًا من رغبتها في منح الجمهور تجربة استماع متكاملة، تسمح بالتعرف إلى العمل بوصفه مجموعة مترابطة، والاستماع إلى أغنياته ضمن سياق واحد يبدأ من الأغنية الأولى ويستمر حتى الأخيرة.

ويحمل المشروع عنوان «أليسار»، وهو الاسم الحقيقي للفنانة اللبنانية، في اختيار يعكس الطابع الشخصي للعمل، ويرتبط بهويتها ومراحل مختلفة من حياتها وتجربتها.

وفيما يلي 5 معلومات عن ألبوم إليسا الجديد «أليسار»:

1- الألبوم الرابع عشر في مشوار إليسا الغنائي

تستعد إليسا لطرح ألبومها الرابع عشر يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ويضم العمل 14 أغنية جديدة، من المقرر إتاحتها للجمهور في موعد واحد، دون اتباع سياسة طرح الأغنيات بشكل منفرد وعلى مراحل.

واختارت الفنانة اللبنانية هذا الأسلوب رغبةً في تقديم تجربة موسيقية متكاملة، تتيح للمستمعين اكتشاف الأغنيات في إطار المجموعة التي أعدتها للألبوم، والتعرف إلى التنوع الموجود بينها من خلال الاستماع إلى العمل كاملًا، بدلًا من الفصل بين أغنياته أو تقديمها بصورة متتابعة على فترات زمنية مختلفة.

2- «أليسار».. اسمها الحقيقي عنوانًا للألبوم

يحمل الألبوم اسم «أليسار»، وهو الاسم الحقيقي للفنانة اللبنانية، في اختيار يرتبط بالجانب الشخصي للمشروع، ويعبر عن رغبتها في تقديم عمل يحمل ملامح هويتها وتجربتها الحياتية.

وربطت إليسا اختيار هذا الاسم بفكرة الصدق في التعبير الفني، إذ ترى أن تقديم الفنان لنفسه بصورة حقيقية يتيح للجمهور التعرف إلى جوانب من شخصيته وتجاربه.

ومن هذا المنطلق، يمثل عنوان «أليسار» مدخلًا لفهم طبيعة الألبوم، الذي لا يقتصر على تقديم مجموعة من الأغنيات الجديدة، بل يجمع أيضًا ملامح شخصية الفنانة ومراحل مختلفة من حياتها، إلى جانب توجهاتها واختياراتها الموسيقية.

3- ثاني ألبوم من إنتاج شركتها E-Records

على مستوى الإنتاج، تواصل إليسا إدارة أعمالها من خلال شركتها الخاصة E-Records، إذ يمثل ألبوم «أليسار» ثاني أعمالها الغنائية التي تتولى إنتاجها بالكامل عبر الشركة.

كما يشهد الألبوم أول تعاون لها مع شركة Believe Artists Services، في تجربة إنتاجية جديدة تجمع بين إدارة إليسا لمشروعها الموسيقي والتعاون مع جهة متخصصة في الخدمات الفنية والتوزيع.

وتمنح هذه الخطوة إليسا حضورًا مباشرًا في مختلف القرارات المرتبطة بإنتاج الموسيقى وإصدارها، إلى جانب دورها الأساسي كمغنية، إذ تشارك في إدارة تفاصيل مشروعها، وتحديد مسار تقديمه للجمهور.

ويعكس استمرارها في العمل من خلال E-Records توجهًا نحو توسيع دورها في إدارة إنتاج أعمالها، وعدم اقتصار مشاركتها على الجانب الغنائي فقط.

4- «شتا الرياض».. أغنية خليجية ضمن الألبوم

من أبرز الأغنيات التي يتضمنها ألبوم «أليسار» أغنية «شتا الرياض»، التي سبق أن أعلنت عنها إليسا خلال مؤتمر صحفي عقدته على هامش حفلها ضمن فعاليات موسم جدة لعام 2025.

وتقدم الفنانة اللبنانية من خلال هذه الأغنية تجربة غنائية باللهجة الخليجية، في إضافة جديدة إلى رصيدها الموسيقي المعروف بأعمالها باللهجتين اللبنانية والمصرية.

وتأتي الأغنية ضمن توجه الألبوم نحو تقديم ألوان موسيقية ولهجية متنوعة، إذ تمثل تجربة مختلفة في اختيارات إليسا الغنائية، وتمنح جمهورها فرصة للاستماع إليها في عمل خليجي أصلي.

5- إعلان مبكر عن «شتا الرياض» زاد ترقب الألبوم

كان الكشف المبكر عن أغنية «شتا الرياض» خلال مؤتمر إليسا الصحفي في موسم جدة 2025 قد وضعها ضمن الأعمال التي انتظر الجمهور معرفة تفاصيلها وموعد طرحها.

واستمر ترقب الأغنية خلال الفترة التي سبقت الإعلان عن الاسم النهائي للألبوم وتحديد موعد صدوره، خصوصًا مع ارتباطها بتجربة إليسا في الغناء باللهجة الخليجية.

ومع اقتراب طرح «أليسار» يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، ستتاح الأغنية للجمهور ضمن المجموعة الكاملة التي اختارتها الفنانة اللبنانية، والتي تضم 14 عملًا غنائيًا، تجمع بين تجربتها الشخصية وتوجهاتها الموسيقية الجديدة وخطتها الإنتاجية عبر شركتها E-Records.