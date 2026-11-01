افتتاح مسجد التكية السليمانية في دمشق بعد 15 عاما من الإغلاق

خبرني - افتتح وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، مساء أمس السبت، مسجد التكية السليمانية في العاصمة السورية دمشق، وذلك عقب استكمال أعمال الترميم والتأهيل بعد نحو 15 عاما من إغلاقه.

خدمات دينية ومتحف توثيقي

وأكد وزير الأوقاف خلال كلمته في الافتتاح الذي حضره وزراء السياحة والمالية والثقافة، أن هذا الموقع "يُعدّ معلما حضاريا وصرحا علميا واجتماعيا تفتخر به بلاد الشام"، مشيرا إلى أن الوقف الإسلامي في دمشق يمثل "شاهدا حيا منذ نحو 500 عام على التكافل المجتمعي وإطعام المحتاجين ورعاية قوافل الحجاج"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضاف الوزير أن الصلوات الخمس "ستُقام في رحاب المسجد"، مع تخصيص غرفه لحلقات تحفيظ القرآن الكريم والمجالس العلمية، فضلا عن "إحداث مكان للإفتاء الشرعي ومتحف توثيقي يحاكي التاريخ الوقفي والإنساني للصرح".

ترميم وفق المعايير العالمية

من جانبه، أوضح وزير الثقافة أن افتتاح المسجد يمثل "خطوة على طريق التعافي وإعادة النور إلى معالم دمشق وسوريا"، مشيرا إلى أن أعمال الترميم "أُنجزت بأعلى المعايير العالمية لصون الذاكرة والوعي السوري المترسخ في المكان"، الذي يعود إلى عهد الحكم العثماني لبلاد الشام، وتم بناؤه على يد المعماري العثماني الشهير "سنان باشا".

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف قد أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2025 مشروع إكمال التكية السليمانية التاريخية تتويجا لعمل بدأته منذ مطلع العام نفسه.

وتُعد التكية السليمانية مجمعا معماريا عثمانيا ضخما بناه السلطان "سليمان القانوني" عام 1554، وكان مركزا دينيا واجتماعيا لإيواء الفقراء والحجاج وطلبة العلم، ويضم مسجدا ومدرسة وسوقا للحرفيين، على ضفاف نهر بردى وسط دمشق.