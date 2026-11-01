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الأردن يحذر من استهداف ناقلات الطاقة ويؤكد وقوفه مع قطر

  • 01 نوفمبر 2026
  • 18:39
الأردن يحذر من استهداف ناقلات الطاقة ويؤكد وقوفه مع قطر

خبرني - أدان الأردن، الأحد، الهجوم على ناقلة الغاز الطبيعي المسال "المايده" التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات"، أثناء إبحارها في مياه الخليج العربي، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الملاحة البحرية.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ على ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة السفن وأطقمها، مُحذِّرةً من التداعيات الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الاقتصاد الدولي والبيئة جراء استهداف ناقلات الطاقة.

كما أكّدت الوزارة تضامن الأردن المطلق مع دولة قطر الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها ومصالحها ومقدّراتها.

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