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عبر  Campus Quest … طلبة (الشرق الأوسط) الجدد يستكشفون حرمهم الجامعي بتجربة تفاعلية

  • 01 نوفمبر 2026
  • 18:36
عبر  Campus Quest طلبة الشرق الأوسط الجدد يستكشفون حرمهم الجامعي بتجربة تفاعلية

خبرني  - نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الشرق الأوسط فعاليات “أسبوع الطالب المستجد” للعام الجامعي 2026–2027، في تجربة تعريفية وتفاعلية هدفت إلى تهيئة الطلبة للحياة الجامعية، وتعريفهم بأنظمة الجامعة وتعليماتها ومرافقها وخدماتها، بما يعزّز اندماجهم في بيئتهم الأكاديمية، ويمنحهم انطلاقة أكثر ثقة وفاعلية.

شهد الأسبوع التعريف بمنصة Campus Quest، التي تتيح للطلبة استكشاف مرافق الحرم الجامعي بأسلوب تفاعلي، والتعرّف إلى الأنشطة والفرص الطلابية المتاحة، بما يحوّل التجربة التعريفية من مجرد تلقّي المعلومات إلى استكشاف مباشر لمكوّنات الحياة الجامعية.

وامتدت الفعاليات إلى الميدان الرياضي، من خلال يوم حافل بالمباريات الودية قدّمتها الفرق الرياضية في عدد من الألعاب المتاحة بالجامعة، بهدف تعريف الطلبة بالأنشطة الرياضية، وتحفيزهم على المشاركة فيها، واكتشاف المسارات التي تتيح لهم صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.

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