(أعمال الشرق الأوسط) توسّع آفاق شراكاتها المعرفية والبحثية في اليونان

خبرني - شارك رئيس قسم سلاسل التزويد الرقمية في كلية الأعمال بجامعة الشرق الأوسط، الدكتور الحارث أبو حسين، في فعاليات الأسبوع الدولي الثامن (8th International Staff Week)، الذي استضافته جامعة بيرايوس في اليونان، في خطوة تعزّز انفتاح الجامعة على الشراكات الأكاديمية العابرة للحدود، وتوسّع فرص التكامل المعرفي والبحثي مع المؤسسات الجامعية الدولية.

أتاحت المشاركة في برنامج «إيراسموس+» للتبادل الأكاديمي الدولي (Erasmus+ KA171)، بناء قنوات تواصل مع ممثلي جامعات أوروبية ودولية، واستكشاف فرص تطوير مشاريع أكاديمية وبحثية مشتركة، تشمل تبادل أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وإنتاج أبحاث علمية مشتركة ونشرها في مجلات محكّمة، فضلًا عن تنظيم ورش عمل ومحاضرات متخصصة، بما يعزّز تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات الأكاديمية.

وتركّزت مجالات التعاون المطروحة على إدارة الأعمال، وسلاسل التزويد الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاستدامة، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئات الأعمال، ويفتح آفاقًا لتطوير المعرفة التطبيقية والبحث العلمي في التخصصات المرتبطة باقتصاد المستقبل.