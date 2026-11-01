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الاحتياجات الصحية للمرأة الأردنية في صدارة توصيات وحدة دراسات صحة المرأة في (الشرق الأوسط)

  • 01 نوفمبر 2026
  • 18:34
الاحتياجات الصحية للمرأة الأردنية في صدارة توصيات وحدة دراسات صحة المرأة في الشرق الأوسط

خبرني  - عقدت وحدة دراسات صحة المرأة في جامعة الشرق الأوسط اجتماعها الأول، برئاسة رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وبمشاركة عميدة كلية الصيدلة الدكتورة سهى أبو دولة، ورئيسة الوحدة الدكتورة منار صويص، إلى جانب قيادات أكاديمية وطبيبات وممثلات عن القطاعات الطبية والصيدلانية والتأمينية ومؤسسة الحسين للسرطان، لوضع إطار عمل متكامل يستجيب للاحتياجات الصحية للمرأة الأردنية، ويؤسس لبرامج ومبادرات مستدامة تعزّز جودة حياتها.

ناقش الاجتماع أولويات صحة المرأة في مختلف مراحلها العمرية، وسبل الانتقال من التركيز على الرعاية العلاجية إلى نهج أكثر شمولًا يقوم على الوقاية والكشف المبكر والتوعية الصحية، وترسيخ وعي المرأة بحقها في حياة صحية وآمنة، بما ينعكس على استقرار الأسرة وصحة المجتمع.

وخلصت المناقشات إلى توصيات شملت إطلاق مبادرات وقائية وبرامج للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة لدى النساء، وتقديم إرشادات عملية لتحسين أنماط الحياة اليومية، إلى جانب توسيع نطاق البحوث التطبيقية لرصد التحديات الصحية التي تواجه المرأة الأردنية، وإنتاج بيانات علمية موثوقة تسهم في تطوير التدخلات الصحية وتدعم القرارات والسياسات ذات الصلة.

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