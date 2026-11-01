حقيقة وفاة الاردنية جنى مقداد.. تطورات الحالة الصحية لنجمة «طيور الجنة»

خبرني - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي تزعم وفاة الشابة الأردنية جنى مقداد، نجمة قناة «طيور الجنة».

ونشرت بعض الحسابات صورًا تضمنت عبارات نعي ورثاء من بينها «جنى مقداد في ذمة الله»، ما تسبب في قلق بين محبيها، خاصة أن تداول هذه الأنباء تزامن مع نقلها إلى المستشفى مؤخرًا بسبب أزمة صحية طارئة، وهو ما دفع متابعين إلى التساؤل عن طبيعة مرضها وتطورات وضعها الصحي.

مرض جنى مقداد نجمة طيور الجنة

تتعارض شائعات الوفاة مع أحدث ظهور علني لجنى مقداد، التي حرصت خلاله على طمأنة جمهورها بشأن تحسن حالتها الصحية بعد مغادرتها المستشفى

ووفقًا لما أوضحته جنى، فقد أصيبت بالتهاب في عصب الأذن، استدعى حصولها على رعاية طبية خاصة، مشيرة إلى أن التعافي الكامل واستعادة عافيتها قد يستغرقان فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر.

وفي هذا الإطار، ظهرت جنى برفقة والدتها مروة حماد في مقطع مصور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، للرد على مخاوف المتابعين وتوضيح تفاصيل حالتها الصحية.

وأوضحت والدتها أن الفحوص والتشخيص الطبي أثبتا إصابة ابنتها بفيروس أثّر على عصب الأذن، مؤكدة أن حاسة السمع لم تتأثر بالإصابة، وأن حالتها الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا، مع تراجع حدة الإعياء بنسبة 20%.

وتوقعت مروة حماد أن تتمكن ابنتها من التعافي بصورة كاملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تزول المخاطر الصحية المرتبطة بالإصابة.

توجيهات طبية مشددة لجنى مقداد

وتطرقت والدة جنى مقداد خلال حديثها إلى التعليمات الطبية التي يتعين على ابنتها الالتزام بها خلال فترة العلاج، مشيرة إلى ضرورة الامتناع تمامًا عن استخدام الهاتف، إلى جانب الحد من حركة العينين، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل طبيعة الإصابة، التي نتجت عن فيروس استهدف عصب الأذن مباشرة، ما يستلزم الالتزام بتعليمات الأطباء خلال فترة التعافي.