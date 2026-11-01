لماذا قفزت بورصة قطر بأكثر من 4.6% في جلسة واحدة؟

خبرني - قفز مؤشر بورصة قطر بنسبة 4.64% بنهاية تداولات اليوم الأحد، مضيفاً 424.30 نقطة ليصل إلى 9575.48 نقطة عند الإغلاق ، مدفوعاً بمشتريات قوية على الأسهم القيادية والصناعية، وسط توقعات بتدفق سيولة استثمارية جديدة إلى السوق.

وكان المؤشر قد تجاوز مكاسب 5% خلال الجلسة قبل أن يتراجع عنها، بعدما بدأ التعاملات مرتفعاً بنسبة 1.21%، وفق بيانات بورصة قطر ووكالة الأنباء القطرية (قنا).

مبادرة استثمارية وراء الصعود

وأرجع مدير الاستثمار في شركة الأهلي للوساطة المالية وليد فقهاء في حديث للجزيرة نت الارتفاع إلى أنباء عن زيادة مخصصات مبادرة التداول النشط المرتبطة بشركة الدوحة للاستثمار، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، من 2.6 مليار ريال (714.29 مليون دولار) إلى 5 مليارات ريال (1.37 مليار دولار).

وقال فقهاء إن هذا التطور عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، ودفع إلى عمليات شراء واسعة على الأسهم القيادية، خصوصاً الشركات الصناعية التي تعرضت لضغوط بيعية خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن قيمة التداولات بلغت، وقت حديثه، نحو مليار ريال (274.73 مليون دولار)، معتبراً أن دخول هذه السيولة جعل جلسة الأحد استثنائية في السوق القطرية، رغم التوترات الجيوسياسية والغياب النسبي للمستثمرين الأجانب بسبب عطلات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن بعض الأسهم الصناعية حققت مكاسب قاربت 5%، مقتربة من الحدود القصوى المسموح بها لتحركات الأسعار.

هل تستمر موجة المكاسب؟

ويرى فقهاء أن الصعود يرتبط أساساً بتوقعات زيادة السيولة المؤسسية، أكثر من ارتباطه بنتائج أعمال الشركات، مشيراً إلى تنامي دور مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية في حركة السوق.

ولفت إلى مؤسسات لإدارة الأصول، من بينها أشمور وفيرا وفرانكلين تمبلتون، بوصفها من اللاعبين المؤسسيين الذين يتابعون فرص الاستثمار في السوق القطرية.

واعتبر أن زيادة مخصصات مبادرة التداول النشط قد تسهم في تعزيز حضور المؤسسات الاستثمارية وتغيير هيكل السوق، لكن استدامة المكاسب ستعتمد على حجم التدفقات الفعلية وقدرتها على دعم الأسعار.

وكانت بيانات مستهل الجلسة قد أظهرت ارتفاع القطاعات السبعة، بقيادة الصناعة بنسبة 2.14%، والعقارات بنسبة 1.39%، والتأمين بنسبة 1.23%.

وبلغت التداولات حتى الساعة العاشرة صباحاً نحو 174.8 مليون ريال (48.02 مليون دولار)، قبل تسارع النشاط خلال التعاملات اللاحقة.