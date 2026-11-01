أرامكو تستحوذ على 49% من أسهم شركة هيوماين للذكاء الاصطناعي

خبرني - استحوذت شركة أرامكو على 49% من أسهم شركة "هيوماين" للذكاء الاصطناعي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الحكومي، وفق ما جاء في بيان مشترك للكيانين السعوديين الأحد، في حين تحاول المؤسسة النفطية العملاقة تسخير هذه التكنولوجيا المتطورة في قطاع النفط.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو -في بيان- "إتمام صفقة استحواذ أرامكو السعودية، عبر إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، على نسبة 49% من شركة هيوماين، مع احتفاظ الصندوق بنسبة 51% من ملكية الشركة".

وذكر البيان أن "هذه الصفقة ستسهم في تسريع نمو هيوماين وتعزيز نطاق إمكاناتها الكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي عالميا".

وذكر البيان أن أرامكو ستستفيد من "البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى هيوماين لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تطبيقات صناعية، مما يعزز منظومة أعمالها وعملياتها العالمية بشكل أكبر".

وجاء في البيان أن "الصفقة تشمل مساهمات نقدية بقيمة تقارب 9.9 مليارات ريال سعودي (نحو 2.6 مليار دولار) في عام 2026 تضخها أرامكو السعودية في هيوماين، إضافة إلى أصول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة، والأصول الرقمية".

الناصر: صفقة مهمة جدا

ونقل البيان، الذي نشرته شركة أرامكو على موقعها، عن رئيسها أمين الناصر قوله إن الصفقة "مهمة جدا" لشركته التي تعد درة تاج الاقتصاد في أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في العالم.

وأضاف الناصر "منذ عام 2023، وصلت القيمة المحققة باستخدام التقنية في أرامكو السعودية إلى 42.4 مليار ريال (نحو 11.31 مليار دولار)، جاء جزء كبير منها من الحلول التقنية، وخاصة الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن "هذه الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة ترسّخ مكانة أرامكو الرائدة عالميا في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، كما تضع الأساس لتوطين هذه الصناعة واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر تكاملا وقابلية للتوسع".

وشدد الناصر على أن "الذكاء الاصطناعي سيكون له دور حاسم في مستقبل الأعمال"، مضيفا "يسعدنا أن نتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والدولي".

الاهتمام بالذكاء الاصطناعي

وأكد يزيد بن عبد الرحمن الحميّد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، وفق البيان، أن "توحيد أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية ضمن هيوماين يسهم في الوصول إلى تكامل يعزز نمو الكفاءات الوطنية والابتكار والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن الصفقة "تتماشى مع أهداف إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وتسهم في تسريع تحوّل هيوماين إلى رائد عالمي في هذا المجال (الذكاء الاصطناعي)".

وأُطلقت "هيوماين"، المدعومة من صندوق الثروة السيادي السعودي البالغة قيمته نحو تريليون دولار، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، في مايو/أيار 2025 في وقت تراهن فيه السعودية على الذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصادها، وتقع في صلب طموح المملكة للتحول إلى مركز عالمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلنت "هيوماين" شراكة مع عملاق التكنولوجيا "إنفيديا"، عقب موافقة السلطات الأمريكية على تصدير رقائق متقدمة من تصنيع "إنفيديا" إلى السعودية.

وكانت الشركة أعلنت توقيع صفقة بمليارات الدولارات مع شركة "إيرترنك" لبناء مراكز بيانات في السعودية.

وتُعد أرامكو السعودية إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميا في مجال الطاقة والكيميائيات، إذ تعمل على إيجاد القيمة عبر مختلف مراحل سلسلة الأعمال الهيدروكربونية، إلى جانب دفعها عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية في المجتمعات حول العالم.