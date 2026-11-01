نائب من حزب الأمة سيترأس أولى جلسات مجلس النواب

خبرني - سيتولى نائب حزب الأمة موسى الوحش رئاسة الجلسة الأولى لمجلس النواب الأردني، وفق ما علم موقع خبرني في ظل توجه النائب الأقدم، مجحم الصقور، إلى الترشح لرئاسة المجلس، ما يستدعي إسناد إدارة الجلسة إلى نائب آخر وفق الأحكام الناظمة لانتخاب رئيس المجلس.

وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتولى رئاسة الجلسة الأولى النائب الأقدم في النيابة، على أن يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس. كما تمنع المادة من يتولى رئاسة الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة المجلس في الدورة ذاتها.

ويُعد النائب مجحم الصقور الأقدم نيابةً بين أعضاء المجلس، إذ دخل البرلمان للمرة الأولى عام 1997، يليه موسى الوحش الذي انتُخب للمرة الأولى عام 2003. وبناءً على ذلك، يتولى الوحش إدارة الجلسة في حال استمرار الصقور في الترشح لرئاسة المجلس.

ومن المقرر أن يفتتح الملك عبد الله الثاني، غداً الاثنين، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين بإلقاء خطاب العرش، قبل أن يعقد مجلس النواب جلسته الأولى لانتخاب أعضاء مكتبه الدائم، الذي يضم الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمساعدين.