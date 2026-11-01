لا تنخدع باللون والرائحة.. هكذا تتأكد من جودة السمن

خبرني - مع تزايد المخاوف بشأن جودة منتجات الألبان وانتشار الأصناف المغشوشة في الأسواق، تتصاعد التساؤلات حول كيفية التمييز بين السمن الطبيعي والمنتجات المخلوطة بدهون منخفضة الجودة، خصوصًا مع ارتباط السمن بفوائد غذائية تجعله عنصرًا أساسيًّا في كثير من المطابخ.

وأوضحت أخصائية التغذية كيجال شاه، في تصريحات لموقع "هندوستان تايمز"، أن جودة السمن تعتمد بدرجة كبيرة على مصدر الحليب المستخدم في إنتاجه، وطريقة التصنيع، ونوعية الغذاء الذي تتناوله الحيوانات.

فوائد غذائية ومحاذير صحية

يُصنع السمن من تسخين الزبدة لفصل الماء والمواد الصلبة الموجودة في الحليب؛ ما ينتج عنه دهن مركز يتميز بنكهته وقوامه.

ويحتوي السمن على كميات من الفيتامينات الذائبة في الدهون، مثل فيتامينات A وE وK، إلى جانب حمض البيوتيريك، الذي يرتبط بوظائف الأمعاء، لكن ذلك لا يعني أن تناوله بكميات كبيرة يوفر فوائد صحية إضافية.

وأشارت شاه إلى أن السمن المستخرج من حليب الأبقار التي تتغذى على العشب قد يحتوي على نسب أعلى من بعض الأحماض الدهنية المفيدة، مقارنة بمنتجات أخرى.

ومع ذلك، يبقى السمن غنيًّا بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة؛ ما يستدعي تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

كيف تتجنب السمن المغشوش؟

تنصح خبيرة التغذية بالتحقق من مصدر الحليب وقراءة الملصقات الغذائية بعناية، مع اختيار المنتجات التي توفر معلومات واضحة عن مكوناتها وطرق تصنيعها.

كما يُفضل شراء السمن من جهات موثوقة تخضع منتجاتها لفحوص الجودة، وعدم الاعتماد على اللون أو الرائحة أو القوام وحدها للحكم على أصالته.

وتختلف خصائص السمن المصنوع من حليب الأبقار عن نظيره المستخرج من حليب الجاموس، دون أن يعني ذلك بالضرورة تفوق أحدهما من جِهة الجودة.