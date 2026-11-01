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الاردن .. بلاغ لإعداد مشروع موازنة العام 2027

  • 01 نوفمبر 2026
  • 17:14
الاردن بلاغ لإعداد مشروع موازنة العام 2027

خبرني - صدر البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026، المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.

وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بشكل تفصيلي، وفقًا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026.

كما يتضمن البلاغ ضرورة تضمين مشاريع الموازنات المشاريع الرأسمالية للمحافظات.

ونشرت دائرة الموازنة العامة البلاغ للاطلاع عليه، متضمنًا التفاصيل والتعليمات المتعلقة بإعداد مشاريع الموازنات.

للاطلاع على البلاغ عبر الرابط المرفق  : 

بلاغ رسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع موازنة عام 2027

للاطلاع على التعليمات عبر الرابط : 

تعليمات إعداد مشروع موازنة عام 2027

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