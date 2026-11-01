الأردنية هدى وشاح تتأهل إلى نهائي الجودو في أولمبياد الشباب

خبرني - ضمنت لاعبة المنتخب الوطني للجودو، هدى وشاح، ميدالية أولمبية للأردن، بعد تأهلها إلى نهائي منافسات وزن تحت 44 كغم، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة في العاصمة السنغالية داكار.

وحققت وشاح ثلاثة انتصارات في طريقها إلى النهائي، لتضمن حضور الأردن على منصة التتويج في منافسات الجودو، بانتظار تحديد لون الميدالية في المباراة النهائية.

وكانت قرعة المنافسات قد أوقعت وشاح في مواجهة اللاعبة اليونانية إيريني باباثيودورو في دور الـ16، ضمن منافسات الوزن الذي يشهد مشاركة 12 لاعبة يمثلن دولا عدة، من بينها بولندا والسنغال وفنزويلا وتركيا وإيطاليا، إلى جانب الأردن واليونان.