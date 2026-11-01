خسائر بمئات الآلاف.. تفاصيل السطو على منزل ميليتاو في ليلة الكلاسيكو

خبرني - ذكرت ⁠صحيفة إل ⁠موندو أمس السبت أن منزل إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد، تعرض لعملية سطو ⁠خلال فوز فريقه (2-1) على برشلونة في مباراة قمة دوري الدرجة الأولى ⁠الإسباني لكرة القدم يوم الأحد الماضي، بعدما استولى لصوص على مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بنحو 350 ألف يورو (391 ألف دولار).

ووقعت السرقة بينما كان ‌المدافع البرازيلي على مقاعد البدلاء مع ريال مدريد، إذ تسلل اللصوص إلى المنزل عبر نافذة حمام في الطابق الثالث قبل أن يفتشوا غرفة نومه ويغادروا حاملين حقائب وساعات ومجوهرات ثمينة.

وفي الوقت الذي كانت ⁠فيه عائلة ميليتاو تتابع ⁠مباراة القمة من الطابق الأرضي، مرت عملية السطو دون أن تثير أي شكوك أو تلفت انتباه الموجودين في المنزل.

وتضيف ⁠هذه الواقعة فصلا جديدا إلى سلسلة من السرقات التي استهدفت ⁠نجوم كرة القدم في ⁠إسبانيا خلال الأعوام الأخيرة.

ففي عام 2022، تعرض المهاجم السابق لبرشلونة بيير إيمريك أوباميانغ لكسر في الفك خلال ‌عملية سطو مسلح على منزله، كما كان مهاجم ريال بيتيس تروي باروت والحارس السابق ‌لباريس ‌سان جيرمان سيرخيو ريكو من بين ضحايا حوادث سطو شهدها الشهر الجاري.