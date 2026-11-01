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  • الحبس 6 أشهر لشابة سرقت ذهب صديقتها وباعته لشراء مكياج وعطور في الأردن

الحبس 6 أشهر لشابة سرقت ذهب صديقتها وباعته لشراء مكياج وعطور في الأردن

  • 01 نوفمبر 2026
  • 16:35
الحبس 6 أشهر لشابة سرقت ذهب صديقتها وباعته لشراء مكياج وعطور في الأردن

خبرني  - أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً بحبس شابة لمدة 6 أشهر، بعد إدانتها بسرقة مصاغ ذهبي ومبلغ مالي من حقيبة صديقتها، أثناء زيارتها لمنزلها.
وفي تفاصيل القضية، فإن الشابة توجهت إلى منزل صديقتها، التي كانت تقيم في منزل والدها بعد انفصالها عن زوجها، وبقيت لديها نحو ساعة قبل أن تغادر.
وبعد مغادرتها، تفاجأت صاحبة المنزل باختفاء مصاغ ذهبي كان داخل حقيبتها، ويضم أساور وخاتماً وتعليقة وسلسالاً، إضافة إلى مبلغ 15 ديناراً.
وبعد سؤال صديقتها عن المفقودات، أنكرت في البداية علاقتها بالحادثة، إلا أن التحقيقات كشفت لاحقاً أنها أخذت الذهب بمساعدة فتاة أخرى، وتوجهتا إلى أحد محال المجوهرات وباعتاه مقابل 2100 دينار.
وأظهرت تفاصيل القضية أن الفتاتين تقاسمتا المبلغ، وأن جزءاً منه صُرف على شراء مستحضرات تجميل وعطور.
ولاحقاً، عادت الشابة برفقة والدها إلى منزل المشتكية واعترفت بما فعلته، فيما أكد صاحب محل المجوهرات أمام المحكمة شراءه المصاغ منهما، مشيراً إلى أنه قام بصهره بعد شرائه.
وأشارت البينات إلى إعادة مبلغ 1300 دينار من قيمة المسروقات، كما أسقطت المشتكية حقها الشخصي عن الشابة خلال التحقيق.
وقررت المحكمة إدانة الشابة بجرم السرقة الواقعة في بيت السكن، والحكم عليها بالحبس سنة واحدة، قبل تخفيض العقوبة إلى 6 أشهر، بعد الأخذ بإسقاط الحق الشخصي وإعادة جزء من المبلغ كأسباب مخففة تقديرية.
 

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