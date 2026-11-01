بعد غياب 11 عاماً.. محمد فؤاد يستعد للعودة إلى السينما

خبرني - كشف الفنان محمد فؤاد عن اقتراب عودته إلى السينما بعد غياب استمر 11 عامًا، معلنًا امتلاكه مشروعين سينمائيين جديدين يدرس المفاضلة بينهما، بالتزامن مع استعداده لطرح ألبوم غنائي جديد.

وقال محمد فؤاد، على هامش حفله ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط الشتوي، إنه يستعد للعودة إلى السينما من خلال فيلمي " نيويورك" و"اتنين فراعة"، موضحًا أن العملين أصبحا جاهزين، لكنه لم يستقر بعد على المشروع الذي سيبدأ تصويره أولًا.

وأضاف أنه يدرس تفاصيل العملين لاختيار الأنسب لعودته السينمائية، في خطوة ينتظرها جمهوره بعد سنوات من الغياب عن السينما منذ آخر ظهوره عام 2005.

وفي سياق آخر، كشف فؤاد عن الأسباب التي دفعته إلى خوض تجربة تقديم برامج المقالب، موضحًا أن قلة فرص العمل والظروف المادية الصعبة التي مرت بها البلاد في تلك الفترة كانتا وراء اتجاهه إلى هذا المجال.

وأشار إلى أن الفنان رامز جلال كان من أوائل الفنانين الذين قدموا هذا النوع من البرامج، قبل أن يخوض هو التجربة لفترة، مؤكدًا أن قراره جاء في ظل حالة الركود التي شهدتها سوق العمل آنذاك.

واستبعد فؤاد العودة من جديد إلى برامج المقالب، لافتًا إلى اختلاف الظروف الحالية وتوافر فرص العمل مقارنة بالفترة التي دفعته إلى خوض التجربة.

وتطرق الفنان المصري خلال حديثه إلى علاقته بالمطرب عمر كمال، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة ابنه، ويرى أنه يمتلك موهبة صوتية جيدة، لكنه يحتاج إلى تكوين شخصية فنية مستقلة بعيدًا عن تقليد الآخرين.

ولفت فؤاد إلى أنه سبق أن نصح عمر كمال بعدم الاكتفاء بالتأثر بتجربته الغنائية أو السير على خطاه، مطالبًا إياه بالبحث عن أسلوب خاص يمنحه هوية مميزة وسط المطربين.

وشدد على أن عمر كمال لديه الإمكانيات التي تؤهله لتقديم أعمال ناجحة تحمل بصمته الخاصة، بدلًا من استمرار المقارنات بينهما بسبب التشابه في الأداء والتأثر بأغاني محمد فؤاد.

ومن جانبه، تفاعل عمر كمال مع تصريحات محمد فؤاد، ووجه إليه رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبر خلالها عن تقديره الكبير لتاريخه الفني وتأثيره في مشواره الغنائي.

وكتب عمر كمال: " أنت أبويا وحبيبي، يمكن على أرض الواقع"، مبينًا أن فؤاد لم يساعده بشكل شخصي لكن أغنياته ساعدته في الوصول لقلوب المواطنين بحسب تعبيره، قبل أن يؤكد: " هثبت لك مع الوقت إني أشطر تلميذ خرج من مدرستك".