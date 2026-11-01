مصر.. استغاثت من عنف زوجها بفيديو فانتقم منها بتشويه وجهها

خبرني - تحوّلت استغاثة نشرتها شابة مصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طلبًا للحماية من اعتداءات زوجها المتكررة، إلى واقعة عنف جديدة، بعدما اتهمته بمهاجمتها بسلاح أبيض وإصابتها بجروح في الوجه والرأس، داخل مدينة الكردي بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوصول سيدة تبلغ من العمر 21 عامًا إلى المستشفى، مصابة بجروح قطعية، إثر تعرّضها لاعتداء داخل نطاق قسم شرطة الكردي.

وكشفت المعاينة الأولية أن المصابة، وتدعى سمر رضا محمد عوض، تعرّضت لجرح في الوجه بطول خمسة سنتيمترات، وآخر في الرأس بلغ طوله سبعة سنتيمترات.

فيديو استغاثة سبق الاعتداء

وأفادت الشابة في أقوالها أمام الشرطة، بأن خلافات زوجية متكررة دفعتها إلى تحرير محاضر ضد زوجها، البالغ من العمر 33 عامًا، قبل أن تنشر مقطع فيديو تستغيث فيه من تعرّضها للاعتداء.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو وألقت القبض على زوجها، إلا أنه أُخلي سبيله لاحقًا على ذمة القضية.

ووفقًا لروايتها، توجه الزوج بعد إطلاق سراحه إلى منزل أسرتها، واعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض، متسببًا في الإصابات التي استدعت نقلها إلى المستشفى.

القبض على الزوج

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الكردي من ضبط الزوج المتهم.

واتخذت السلطات الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت محضرًا بالواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، فيما تلقت الزوجة الرعاية الطبية اللازمة لعلاج إصاباتها.