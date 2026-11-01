الشرطة البريطانية تعتقل محامية في الـ94 من عمرها خلال احتجاج تضامني مع فلسطين

اعتقلت الشرطة البريطانية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان مارغريت أوين، البالغة من العمر 94 عاما، خلال احتجاج تضامني مع فلسطين أمام السفارة الأميركية في لندن، في أحدث تحرك ضمن الاحتجاجات المطالبة برفع الحظر عن منظمة "فلسطين أكشن".

وأعلنت الشرطة البريطانية، أمس السبت، توقيف عشرات المتظاهرين في لندن، خلال مظاهرة جديدة دعما لحركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن)، التي حظرتها الحكومة وصنفتها منظمة إرهابية، وذلك قبل أيام من جلسة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار الحظر.

وقالت الشرطة، في تحديث مسائي، إن عمليات التوقيف لا تزال مستمرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المحتجزين إلى 139 شخصا.

ورفع المتظاهرون لافتات أمام السفارة الأميركية في لندن، كُتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن"، و"كيف تُعتبر محاولة وقف إبادة جماعية جريمة؟"، و"نحن متظاهرون، ولسنا إرهابيين".

وجاء اعتقال أوين رغم عقود من العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحصولها عام 2013 على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE)، تقديرا لإسهاماتها في تعزيز حقوق النساء، ولا سيما الأرامل.

انتقادات واسعة على المنصات

وأثار اعتقال أوين تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتقدت شخصيات سياسية وصحفية وحقوقية بريطانية توقيفها، وربطت الواقعة بالاحتجاجات المطالبة برفع الحظر عن منظمة "فلسطين أكشن".

وقالت النائبة البرلمانية البريطانية زارا سلطانة، في منشور عبر منصة إكس، إن رئيس الوزراء آندي بيرنهام ووزيرة الداخلية شبانة محمود صادقا على "هذه الممارسات السلطوية البشعة"، متسائلة: "هل أنتما فخوران بحبس المتقاعدين؟ تبّا لكما كليكما".

من جانبه، تساءل الصحفي والكاتب البريطاني ستيف هويل عن موقف بيرنهام، قائلا: "هل هذا هو شكل التغيير يا أندي بيرنهام؟".

وفي تعليق ساخر على الاعتقال، كتب المحامي الحقوقي البريطاني فهد الأنصاري: "ماذا فعلتَ يا أبي خلال الإبادة الجماعية؟ اعتقلتُ امرأة مسنة لأنها كانت تحمل لافتة فارغة؛ فمن يدري ماذا كان يمكن أن تكتب عليها؟".

وقالت الناشطة البريطانية والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني سارة ويلكنسون إن عدد المعتقلين من المؤيدين للقضية الفلسطينية تجاوز 4 آلاف شخص، مشيرة إلى أن مارغريت، البالغة من العمر 94 عاما، اعتُقلت مجددا رغم عقود من الخدمة التي قدمتها للبلاد.