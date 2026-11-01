*
الاحد: 01 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بحث أوجه التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإيطالية

  • 01 نوفمبر 2026
  • 16:06
بحث أوجه التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإيطالية

خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الأحد، في القيادة العامة، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة، بيير لويجي زامبورليني .

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإيطالية، والتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، كما أستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل، وبما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية للقوات المسلحة في البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مشيدا بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون العسكري وتعزيز مجالات العمل المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري الدفاعي الإيطالي في عمّان

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قرابة 900 طن الإنتاج السنوي للأردن من العسل
قرابة 900 طن الإنتاج السنوي للأردن من العسل
  • 2026-11-01 15:14
وزير الثقافة يعلن حمود مدينة الثقافة الأردنية لعام 2027
وزير الثقافة يعلن حمود مدينة الثقافة الأردنية لعام 2027
  • 2026-11-01 14:02
مناشدة من أهالي قرية المشقر بناعور لوزير الأشغال
مناشدة من أهالي قرية المشقر بناعور لوزير الأشغال
  • 2026-11-01 13:29
أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا يؤدون القسم القانوني
أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا يؤدون القسم القانوني
  • 2026-11-01 12:27
ما حقيقة فرض غرامة 225 ألف دينار على مزارع بسبب الحصاد المائي؟
ما حقيقة فرض غرامة 225 ألف دينار على مزارع بسبب الحصاد المائي؟
  • 2026-11-01 12:09
إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي
إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي
  • 2026-11-01 12:03