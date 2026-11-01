خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الأحد، في القيادة العامة، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة، بيير لويجي زامبورليني .

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الإيطالية، والتأكيد على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، كما أستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل، وبما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والجاهزية للقوات المسلحة في البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمع البلدين، مشيدا بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكداً حرص بلاده على مواصلة تطوير التعاون العسكري وتعزيز مجالات العمل المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري الدفاعي الإيطالي في عمّان