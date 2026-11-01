العزام: تطوير التعليم مسؤولية مشتركة

خبرني - رعى رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى المهندس عماد العزام، مساء الخميس الفائت، الحفل الذي أقامته منصة مدار التفوق للتعليم في القاعة الهاشمية بمبنى البلدية، لتكريم نخبة من المعلمين وطلبة الثانوية العامة، تقديرًا لجهودهم وتميزهم.

وأكد العزام، في كلمته خلال الحفل، أهمية تطوير القطاع التعليمي في المدينة، مشيرًا إلى أن البلدية تولي هذا الجانب أهمية قصوى، وأن لجنة البلدية أنجزت، منذ تسلمها مهامها، معاملات ترخيص عدد من المدارس التي ظلت عالقة لعدة سنوات. كما لفت إلى مساهمة البلدية، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، في صيانة مدارس المدينة وتجميلها، إلى جانب تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس جديدة.

من جهته، أكد مدير عام منصة مدار التفوق للتعليم الدكتور محمد نوفل أن التفوق لا يقتصر على تحصيل العلامات، بل يرتبط ببناء طالب قادر على الفهم والتحليل والتفكير النقدي وتوظيف المعرفة في حل المشكلات، مشددًا على أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في العالم الرقمي، وتوفير بيئة تعليمية تعزز السؤال والمشاركة والتعلم من الخطأ.

وأشار نوفل إلى أن منصة مدار التفوق للتعليم تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية مساندة للتعليم المدرسي، تجمع بين خبرة المعلم والمحتوى المنظم والتكنولوجيا الحديثة، لخدمة طلبة المناهج الوطنية الأردنية، من خلال المحتوى المصور والاختبارات الإلكترونية والدوسيات وأوراق العمل التطبيقية.

وأوضح أن المنصة تعمل على تطوير أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد الطلبة على فهم المفاهيم ومراجعة خطوات الحل واكتشاف الأخطاء، إلى جانب الاستفادة من ملاحظات المعلمين والطلبة وتحليل بيانات التعلم لتحديد احتياجات الطلبة وتقديم مسارات وتوصيات تعليمية تتناسب مع مستوياتهم وتقدمهم.

وشدد نوفل على أن التكنولوجيا، مهما تطورت، لا يمكن أن تحل محل المعلم، الذي يبقى محور العملية التعليمية بما يمتلكه من خبرة ومعرفة بالمناهج وقدرة على تبسيط المفاهيم والتواصل مع الطلبة وتحفيزهم، مؤكدًا أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمنصة في دعم الطالب وبناء عادات دراسية سليمة.

ووجه نوفل رسالة إلى الطلبة دعاهم فيها إلى عدم التردد في طرح الأسئلة، وعدم الخوف من الخطأ، ومنح أنفسهم الوقت الكافي للفهم، واستخدام التكنولوجيا وسيلة لتوسيع المعرفة وتنمية القدرات، لا مجرد طريق للوصول إلى الإجابات.

وفي ختام الحفل، سلّم نوفل درعًا تكريميًا للمهندس العزام، كما جرى تكريم المعلمين والطلبة.

وبرزت منصة «مدار التفوق للتعليم» خلال الفترة الأخيرة بوصفها إحدى المبادرات التعليمية الساعية إلى تطوير تجربة التعلم ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، مستندةً إلى استقطاب نخبة من المعلمين ذوي الخبرة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى تعليمي مساند للطلبة. وفي إطار خططها التطويرية، أعلنت المنصة مؤخرًا إطلاق مساعدها التعليمي الذكي "مدراس"، بعد إخضاعه لستة أشهر من التدريب على مصادر تعليمية متخصصة، ليكون رفيقًا تعليميًا متاحًا للطلبة في مختلف أوقات الدراسة، ويساعدهم على فهم المواد الدراسية والإجابة عن استفساراتهم ومساندتهم في مختلف المباحث.