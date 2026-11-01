منها شعار (الكبار لا يبكون).. 8 نصائح تربوية قديمة أثبت العلم ضررها

خبرني - تتوارث الأجيال نصائح تربوية اعتُبرت لعقود مسلمات لا تقبل النقاش، إلا أن أبحاث علم النفس وتطور دراسات الطفولة الحديثة تكشف أن بعض هذه الأساليب القديمة لم تعد غير مجدية فحسب، بل قد تترك ندوباً نفسية تؤثر على نمو الطفل وسلوكه في المستقبل.

وفي هذا السياق، حدد خبراء الصحة النفسية لموقع "بيرنتس" 8 قواعد كلاسيكية تجاوزها العلم المعاصر، مقسمة حسب المراحل العمرية:

مرحلة الرضع والأطفال الصغار

ترك الرضيع يبكي دون استجابة

فكرة أن الرضيع يحاول التلاعب بأبويه وهم لا أساس له؛ فالبكاء وسيلته الوحيدة للتعبير عن حاجته للأمان أو الغذاء. تجاهله يعلمه فقدان الثقة بمحيطه، بينما الاستجابة تؤسس لارتباط عاطفي سليم.

الخوف من "إفساد" الطفل بحمله

القرب الجسدي يعزز نمو الخلايا العصبية المسؤولة عن التعاطف والذكاء العاطفي، ولا يفسد الطفل مطلقاً في هذا العمر المبكر.

عضّ الطفل أو ضربه ليتعلم التوقف

محاولة إيصال الدرس بالألم البدني لا تبني وعياً، بل تكرس مشاعر الخوف والعدوانية نتيجة عدم نضج قدرات الطفل العقلية لاستيعاب الفكرة.

مرحلة الطفولة المبكرة والمدرسية

العقاب البدني الصارم

تؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن الضرب يولد الامتثال المؤقت الناتج عن الخوف فقط، ويضر بالمرونة النفسية والمسؤولية الذاتية مقارنة بالتعزيز الإيجابي ووضع الحدود الواضحة.

شعار "الكبار لا يبكون"

قمع المشاعر يحرم الطفل من تطوير الذكاء العاطفي؛ فالمطلوب تعليمه أن المشاعر مقبولة، لكن السلوكيات الناتجة عنها هي التي تحتاج لضبط وتوجيه.

إجبار الطفل على إنهاء طبقه بالكامل

يرتبط هذا السلوك باضطرابات الأكل المستقبلية؛ إذ يدمر قدرة الطفل الطبيعية على إدراك إشارات الشبع وتنظيم الشهية.

مرحلة المراهقة

الرد بعبارة "لأنني قلت ذلك"

فرض القواعد دون توضيح أسبابها يعيق بناء منظومة القيم الشخصية لدى المراهق، ويجعله عاجزاً عن استيعاب الحدود التي يضعها الأهل.

تبرير التنمر والعدوانية بأنها تعبير عن الإعجاب

إقناع الأبناء بأن الإساءة والتقليل من الاحترام شكل من أشكال الحب يؤسس لعلاقات عاطفية سامة ومضطربة لاحقاً.

وفي النهاية، يدعو الخبراء إلى تبني "التربية الحازمة"، التي تجمع بين الدفء والتواصل العاطفي ووضع حدود واضحة ومستقرة، لتربية أجيال تتمتع بالاستقلالية والاتزان النفسي.