المفاوضون الإيرانيون في الدوحة لمواصلة محادثات إنهاء الحرب

خبرني - قال مسؤول مطلع، إن المفاوضين الإيرانيين موجودون في الدوحة الأحد لليوم الثالث على التوالي من المحادثات مع الوسطاء القطريين بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وتعقد المحادثات وسط مخاوف من أن يتصاعد الصراع مجددا بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل الانتخابات، وإن المحادثات مع طهران مثمرة، إلا أنه لم يستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية بعد ذلك.

وتوعدت إيران مرارا بالرد على أي هجمات جديدة في وقت لا تزال فيه الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر تعطل إمدادات النفط العالمية ويتسع نطاقها في الشرق الأوسط.

وأصدر الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي بيانا السبت أمر فيه القوات المسلحة بالتأهب للرد على أي هجمات. وأعلن الجيش الإيراني لاحقا أنه يتخذ خطوات لتعزيز جاهزيته.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيشن ضربات جديدة ضد إيران، لكنه يفضل حل الصراع دبلوماسيا.

وأجرى وسطاء قطريون محادثات في طهران الجمعة مع مسؤولين إيرانيين قبل نقل المحادثات إلى الدوحة السبت، وفقا لمسؤول.

وأضاف المسؤول أن المحادثات يتم تنسيقها في إطار اتصالات مع واشنطن.