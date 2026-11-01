الشركات المدرجة في بورصة عمان تحقق ثاني أعلى أرباح تاريخية للثلاثة أرباع

خبرني - قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي إن ما نسبته 99% من الشركات المدرجة في بورصة عمّان والبالغ عددها 154 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2026/09/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.

وأضاف أنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمّان؛ يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً أن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).

وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان للثلاثة أرباع من عام 2026 المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1,776.2 مليون دينار مقارنة مع 1,694.8 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2025 بارتفاع نسبته 4.8%، كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2473.7 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2026 مقارنة مع 2356.0 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2025، أي بارتفاع نسبته 5.0%.

ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للثلاثة أرباع من عام 2026 لقطاع الخدمات بنسبة 66.0%، كما ارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة 4.7%، بينما انخفضت لقطاع الصناعة بنسبة 9.6%.

ولفت الوظائفي إلى أن المسار التصاعدي الذي تشهده بورصة عمّان والذي جاء استمراراً للأداء الايجابي لمؤشرات البورصة خلال عام 2025 يعكس متانة الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع مختلف التحديات، مشيراً إلى أنه وفي ضوء هذا الأداء المتميز للبورصة خلال عام 2025 تُوّجت بحصولها على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية كأفضل بورصة عربية من حيث نمو مؤشر الأسعار، تقديراً للنتائج الإيجابية التي حققتها خلال العام، واحتلالها المرتبة الثالثة عشرة عالميًا وفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ حول أداء الأسواق المالية، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية. كما أوضح أن بورصة عمّان سجلت أداءً لافتاً منذ بداية عام 2026، تمثل في ارتفاع مؤشرات أداء السوق حيث ارتفع المؤشر العام ASEGI ليصل إلى 4117.3 نقطة بنسبة ارتفاع 14.0% مقارنة مع نهاية عام 2025. كما ارتفع مؤشرASE20 بنسبة 12.3%، وارتفع مؤشر العائد الكلي ASETR بنسبة 18.2%. أما فيما يخص حجم التداول الكلي فقد ارتفع بنسبة 55.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع المعدل اليومي لحجم التداول ليصل إلى 13.4 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون دينار لعام 2025.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 9.1% لتصل إلى 28.9 مليار دينار، الأمر الذي يعكس تحسناً ملحوظاً في نشاط السوق وعودة ثقة المستثمرين، كما أن هذه النتائج تأتي مدعومة بزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، في ظل صموده وقدرته على التكيف ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة وتحقيق مؤشرات إيجابية وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والعمل على تنفيذ مشاريع كبرى في ظل سياسات تحفيزية واحترازية داعمة للنشاط الاقتصادي ولسوق رأس المال الوطني في ظل هذه الظروف. حيث تم تحقيق معدل نمو بنسبة 2.9% للنصف الأول من عام 2026، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام بنسبة 6.2%، كما ارتفعت حوالات العاملين خلال السبعة شهور الأولى من العام بنسبة 14.1%، إضافة إلى احتواء معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى أكثر من 28.5 مليار دولار مما أدى إلى تحسن أداء مجمل القطاعات وهو ما عزز ثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد الوطني والبورصة للاستثمار.

وأوضح بأن البورصة أعلنت عن استمرار تقييد أسهم شركة تهامة للاستثمارات المالية (THMA)، نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/09/30 خلال المدة المحددة لذلك، إضافة لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30.