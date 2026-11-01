الاردن يحصل على تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو

خبرني - وافق صندوق المناخ الأخضر على تقديم تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو لبرنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لدعم مشاريع البنية التحتية الحضرية المستدامة في 15 دولة، من بينها الأردن.

ويأتي التمويل الجديد في وقت تجاوزت فيه استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التراكمية في الأردن 2.5 مليار يورو، موزعة على 91 مشروعا منذ بدء عملياته في المملكة عام 2012، وفق بيانات رصدتها "المملكة".

وأوضح البنك، في بيانه، أن التمويل الجديد يمثل الشريحة الثانية من التمويل الميسر الذي يقدمه صندوق المناخ الأخضر لبرنامج المدن الخضراء، ليرتفع إجمالي التمويل المعتمد إلى 174 مليون يورو، بهدف مساعدة المدن على مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال الاستثمارات وبناء القدرات وتسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر.

ويشمل التمويل الأردن و14 دولة أخرى، هي ألبانيا وأرمينيا والبوسنة والهرسك وجورجيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومولدوفا ومنغوليا والمغرب ومقدونيا الشمالية وصربيا وطاجيكستان وتونس وأوزبكستان.

ويضم برنامج المدن الخضراء أكثر من 60 مدينة مشاركة، ويدعم الاستثمارات في قطاعات النقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والمياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والإنارة، إلى جانب مشاريع التكيف المناخي.

وأشار البنك إلى أن الشريحة الأولى من تمويل صندوق المناخ الأخضر أسهمت في استكمال 8 خطط عمل للمدن الخضراء ودعم 10 استثمارات، فيما ستتيح الشريحة الجديدة توسيع نطاق المشاريع في المدن المشاركة.

- استثمارات البنك الأوروبي في الأردن تتجاوز 2.5 مليار يورو

وبحسب أحدث بيانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بلغ إجمالي استثماراته التراكمية في الأردن 2.542 مليار يورو، موزعة على 91 مشروعا منذ بدء عملياته في المملكة عام 2012.

وبلغت المحفظة الاستثمارية الحالية للبنك في الأردن 1.210 مليار يورو، موزعة على 68 عملية نشطة، فيما شكل القطاع الخاص 64% من المحفظة.

وسبق أن استفاد الأردن من تمويلات البنك وصندوق المناخ الأخضر، إذ أعلن البنك في عام 2025 تمويلا يصل إلى 8 ملايين دولار لأمانة عمّان الكبرى لتطوير مكب الغباوي، منها 6 ملايين دولار من البنك وتمويل ميسر متوقع بقيمة مليوني دولار من صندوق المناخ الأخضر.

ويهدف المشروع إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 150 ألف طن سنويا، من خلال تطوير إدارة النفايات والاستفادة من غاز الميثان لإنتاج الكهرباء.

كما قدم البنك تمويلات خضراء لمؤسسات مالية أردنية، منها قرض يصل إلى 20 مليون دولار لبنك القاهرة عمّان في عام 2026، بمساهمة قدرها 5 ملايين دولار من صندوق المناخ الأخضر، لدعم استثمارات الأفراد والشركات في كفاءة الطاقة والموارد.