وزير الثقافة يعلن حمود مدينة الثقافة الأردنية لعام 2027

خبرني - أعلن وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، الأحد، اختيار بلدة حمود في محافظة الكرك مدينة الثقافة الأردنية لعام 2027، تقديرا لمكانتها في الذاكرة الوطنية وتاريخها التعليمي والثقافي، مشيرا إلى أن الوزارة ستنفذ برنامجا ثقافيا متكاملا في البلدة العام المقبل، يشمل افتتاح مكتبة جديدة، وإقامة شارع للثقافة، وإطلاق جائزة حمود للرواية العربية، وإنشاء نصب تذكاري يوثق تاريخ البلدة وتضحيات أبنائها.

وجاء الإعلان خلال إطلاق الرواشدة فعاليات الدورة العشرين من مشروع "مكتبة الأسرة الأردنية - مهرجان القراءة للجميع"، من مقر جمعية حمود الخيرية، تحت شعار "مكتبة لكل بيت"، بحضور أهالي البلدة ومحافظة الكرك وممثلين عن محافظات المملكة، إلى جانب حضور رسمي وثقافي.

وقال الرواشدة إن اختيار حمود يأتي تقديرا لإسهامات أبنائها في بناء المجتمع الأردني، وتاريخها التعليمي والثقافي، مؤكدا أن الثقافة ركيزة أساسية في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والتعددية.

وأضاف أن اختيار البلدة يأتي في أعقاب الأحداث المؤلمة التي شهدتها، ليعبر عن تضامن الدولة والمجتمع الأردني مع أبنائها، والإيمان بقدرة الثقافة والمعرفة على مواجهة الفكر المتطرف والكراهية وصون النسيج الاجتماعي وتعزيز قيم العيش المشترك.

وأشار إلى أن حمود تمتلك تاريخا تعليميا وثقافيا، مستذكرا مبادرة أهلها قبل أكثر من قرن إلى بناء مدرسة من أموالهم وجهودهم، لتكون مفتوحة لأبنائهم وأبناء القرى المجاورة، إلى جانب ما قدمته من رموز أدبية وثقافية، وفي مقدمتهم الروائي العربي غالب هلسا.

وأكد الرواشدة أن إطلاق مشروع مكتبة الأسرة الأردنية من حمود يحمل رسالة مفادها أن الكتاب والمعرفة يمثلان خيار الأردنيين في مواجهة الجهل والتطرف، وأن الثقافة ليست ترفا، بل حق لكل مواطن ومسؤولية وطنية مشتركة.

وأضاف أن توزيع إصدارات المشروع مجانا على المشاركين في فعالية الإطلاق، إهداء لأرواح شهداء حمود، يجسد معاني الوفاء والتضامن، ويؤكد أن الكتاب رسالة للحياة والأمل والمعرفة والتسامح.

ولفت إلى أن مشروع مكتبة الأسرة الأردنية يهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الكتاب، وإتاحة إصدارات متنوعة للأسر والطلبة والشباب بأسعار رمزية، بما يسهم في إثراء المكتبات المنزلية وتعزيز حضور المعرفة في الحياة اليومية.

ودعا الأسر والطلبة والشباب إلى زيارة مراكز العرض والبيع المعتمدة في مختلف محافظات المملكة، خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من تشرين الثاني الحالي، والاستفادة من إصدارات المشروع التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.

وأكد أن الوزارة ماضية في توسيع فرص الوصول إلى المعرفة وصون الهوية الوطنية وتعزيز قيم الاعتدال والمواطنة والانفتاح، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك يؤمن بالحوار ويحترم الاختلاف.

وكان الرواشدة استهل كلمته بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الأردن والأمة وشهداء حمود، مؤكدا أن الجرح الذي أصاب البلدة هو جرح في قلب الأردن كله، وأن قيم الانتماء والمواطنة والتآخي أقوى من محاولات بث الكراهية والفرقة.