ثمار برية تحارب شيخوخة الخلايا

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة سورغوت الروسية بمشاركة فريق دولي من الباحثين، أن بعض الثمار البرية تحوي على مواد تساعد على إبطاء شيخوخة الخلايا وتطور التليف النسيجي.

وقالت ليودميلا كوفالينكو، مديرة المعهد الطبي في الجامعة:"درسنا العديد من الثمار البرية التي تنمو في مناطق الشمال الروسي مثل العنبية الزرقاء، وعنب الدب، والتوت البري (كرانبيري)، كونها تحوي على مركبات البوليفينول، وهي مواد تنتجها النباتات للحماية من الأشعة فوق البنفسجية والآفات والأمراض.. أثبتت التجارب أن هذه المواد قادرة على إبطاء شيخوخة الخلايا وتطور التليف النسيجي".

وأضافت:"أكدت الدراسات الحديثة العديد من التأثيرات البيولوجية الرئيسية للبوليفينول، التأثيرات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهاب، وتنظيم سير عدد من العمليات الأيضية، والتأثيرات المضادة للميكروبات والواقية من السرطان وغيرها".

ووفقا للعالمة، فإن عملية التليف النسيجي، أي استبدال النسيج الطبيعي بنسيج ندبي، هي الأكثر شيوعا في الرئتين والكبد والكليتين، بالإضافة إلى جدار الأمعاء والقلب، فهذه الأعضاء هي الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب المزمن، ونقص الأكسجين، أو التلف الميكانيكي، وفيها يكون التندب خطيرا بشكل خاص، لذا فإن مركبات البوليفينول الطبيعية قد تصبح أساسا لعلاج تلف الخلايا في هذه الأعضاء المهمة للجسم.